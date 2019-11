Idén 65 éves a Gyöngyösi Játékszín (fotókkal)

A hagyományok szerint a társulat a jeles évfordulókon mindig számot ad az eltelt időszakról.

Gyurosovits-Petheő Csilla, a Játékszín amatőr színjátszó csoport vezetője hozzátette, az idén a szokásosnál is többet készültek erre a napra.

– Szombaton a délutáni kiállítás-megnyitón és az esti gálán is nagy számú nézősereg jelent meg a művelődési házban. Az aulában rendkívül értékes tárlatot sikerült összerakni a Vincze Bertalan Bélyeggyűjtő Egyesülettel. A gálaműsorban színpadra léptek az örökös tagok és a jelenlegi társulat tagjai, illetve akik már máshol élnek. Próza-, operett-, kabaré- és musicalrészleteket is előadtunk az eddigi darabjainkból – sorolta.

Nívó-díjakat is átadtak. Női kategóriában Lukovszki Judit a Katyiban nyújtott alakításáért, Kádárné Fliszár Odett a Kutyaszorítóban és a Csongor és Tünde című darabban előadott játékáért kapta. Csépány Bálint is átvehette az elismerést alakításáért a Kutyaszorítóban és Az angyalok nem sírnak című produkcióban. Idén először egy feltörekvő tehetség is kiérdemelte az elismerést.

– Új díjat alapítottam, hogy a tehetséges fiatalokat is inspiráljuk – mondta Gyurosovits-Petheő Csilla. – A legelső Feltörekvő tehetség díját Bognár Diána kapta Az angyalok nem sírnak című műben formált szerepéért és a próbákon, előadásokon tanúsított szorgalmáért. Aki folyamatosan 15 évet eltölt a társulatban, az Örökös tagságot kap. Idén Griznerné Bartha Erika lett a Gyöngyösi Játékszín legújabb Örökös tagja.

A jeles alkalomra az amatőr színjátszók ünnepi kiadvánnyal is készültek azokból a fotókból, amelyek a kiállítás anyagát is tartalmazzák.