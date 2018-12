Idén is átadták a Heves megyei Prima-díjakat

Pilisy Csenge, dr. Gulyás Zoltán és a Vidróczki Néptáncegyüttes is díjazott.

Heves megyében is hagyomány, hogy a vállalkozói közösség összefogásával és támogatásával kitüntetéseket adnak át szűkebb hazánk kiemelkedő személyiségei és közösségei számára. Mint a köszöntőkben többször is visszatérően elhangzott, a Prima-díj célja, hogy elismerje a kiemelkedő emberi teljesítményeket, és ezzel megköszönje mindazok munkáját, akik sokat tettek Heves megye fejlődéséért, elismertségéért. Ebben az évben szombaton este Eger adott otthont a díjátadónak, ahol a Prima-díjak előtt a Heves Megyei Év vállalkozó-elismeréseket is kiosztották.

A Líceumban megrendezett gálaesten nyolc jelölt közül hárman vehettek át Prima-díjat. Kiemelkedő munkájáért elismerésben részesült Pilisy Csenge rádiós újságíró, sajtóreferens, dr. Gulyás Zoltán onkológus főorvos és végül a gyöngyösi Vidróczki Néptáncegyüttes.

A díjak kiosztása után az eseményt ünnepélyes pohárköszöntő, majd gálavacsora zárta.

A díjátadóval vasárnap részletesebben is foglalkozunk portálunkon!

