Igazi közönségsiker lett a Gyöngyösi Játékszín darabja

Az első alkalommal megrendezett Nyári Főtéri Esték programsorozat kiváló lehetőséget adott arra, hogy az idén 65 éves Gyöngyösi Játékszín méltóképpen megünnepelje jubileumát. A társulat három estén át is szórakoztatta a közönséget.

A nyitányként szolgáló operett-musical est kicsit hosszúra sikeredett, de a lelkes közönség ezt egyáltalán nem bánta, hiszen az felcsendülő ismerős dallamok jólestek a léleknek a kellemes augusztusi estén. A Gyöngyös Fő terén lévő szabadtéri színpadon egy virtuális világ körüli utazásra invitálta az érdeklődőket a Gyöngyösi Játékszín.

Gyurosovits-Petheő Csilla, a társulat vezetője elmondta: az amatőr közösség profiljába jól illeszkednek a bemutatott közönségszórakoztató operett- és musicalrészletek.

– Szeretjük a repertoárunkban szereplő dalokat, és kifejezettem szerencsés helyzetben vagyunk most. Bátran ki merem jelenteni, hogy a húsz évvel ezelőtti évekhez képest sokkal jobb hangi adottságokkal rendelkező előadóink vannak. Biztos vagyok benne, hogy nemcsak a jó darabválasztás, hanem az előadók tehetsége is hozzájárult a sikerhez. A Katyi című kétfelvonásos zenés darabunk immár két éve töretlen sikert arat minden egyes bemutatón – tette hozzá a társulat vezetője.

Ő az, aki elsőként írt színdarabot és vitte színre az 1940-es évek elején bemutatott, a színpadi változattal azonos című nagy sikerű film alapján Varga Kató történetét.

Gyurosovits-Petheő ­Csilla immár nyolc éve vezeti a gyöngyösi társulatot, két éve Angliából, webkamerán kíséri figyelemmel a próbákat.

– Kezdetben voltak, akik kételkedtek abban, hogy Nottinghamből is el tudom majd látni a rendezői feladatokat. Egy új társulattal valóban nehéz dolgom lenne, de a játékszíneseket már nagyon jól ismerem. Előfordult, hogy a nekem háttal álló színészt arra kértem, beszéd közben ne fintorogjon. Már a kéztartásából tudtam, milyen a mimikája játék közben. A személyes kapcsolat sokat segít abban, hogy a művészi és drámai aspektusokat irányítani tudjam – avat be a kulisszatitkokba a rendező.

Egyre többen bizalmat szavaznak neki, főleg a színészet iránt érdeklődő harmincasok, akik közül többen is csatlakoztak a Játékszínhez az utóbbi években. A társulat vezetője nem titkolja, örülne, ha a fiatalabbak is bekapcsolódnának a közösségük munkájába.

A színtársulat jelentős változáson ment keresztül a vezetőváltás óta. Egyrészt azért, mert Csilla az alapító Jankovits Jenő által képviselt vonallal ellentétben a több drámai, színészi munkát igénylő darabokat részesíti előnyben. Másrészt pedig a közönség igényeinek is szeretnének megfelelni. Ehhez pedig az kell, hogy amatőrségük csupán a nevükben, és ne a játékukban mutatkozzon meg. Mintegy húsz állandó taggal dolgoznak, s számíthatnak az örökös tagként számon tartott egykori játékszínesekre is, akik vendégszereplőként fellépnek egy-egy előadáson. A jubileum alkalmából pedig egy estényi bemutató erejéig egymásra talált a nagyrédei Virtus Kamara Táncegyüttes és a Játékszín is.

A 65. évfordulót ünneplő egész hétvégés előadás-sorozatra természetesen a Katyi szabadtéri színpadi előadása tette fel a koronát. A darabot több száz néző előtt mutatták be.