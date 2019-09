Írók, költők látogatnak a Heves megyei településekre

Elkezdődtek megyénkben is az idei Országos Könyvtári Napok a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban, ahol hétfőn a Népmese Napja alkalmából óvodások gyűltek össze.

Ezen a héten tematikának megfelelően alakítják a rendezvényeket a bibliotékákban, elsőként a klímaváltozás és az ökoprogramok kerülnek előtérbe, valamint azok, amelyek az ember felelőssége a földért című témakörhöz kapcsolódnak – tájékoztatott a Heol kérdésére Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, a Bródy könyvtár szolgáltatási igazgatóhelyettese.

– Vidéki könyvtárba is viszünk programokat, és bemutatunk olyan lehetőségeket, amelyek a mi bibliotékánkban találhatók. Most itt egy szép, tágas rendezvényterem ad lehetőséget arra, hogy minél szélesebb rétegeket vonjunk be az előadásokba. Hétfőn, a népmese napján például negyven gyermek jött el az egri Jó Pásztor Óvodából, továbbá a könyvtárosok is ellátogatnak majd a kicsikhez – fogalmazott.

– A felújításhoz kapcsolódóan támogatási összegeket nyertünk, például A könyvtár négy keréken elnevezésű pályázat keretében egy könyvtárbuszt, amelyet már több helyen is bemutattunk – jelentette ki. – Az egri központi könyvtárban a könyves vasárnapon rendhagyó eseményekkel várunk minden érdeklődőt, akik megismerkedhetnek a könyvtárbusszal és annak szolgáltatásaival. Ezen a héten akciók is lesznek a könyvtárhasználóknak: elengedjük a késedelmi díjat, a könyves vasárnapon félárú beiratkozásra lesz lehetőség és mindenkit hívunk újra a héten a Bródy Antikvárba.

A teljes cikket elolvashatja a Heves Megyei Hírlap keddi lapszámában!