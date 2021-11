Jeles nagyokat szólaltatnak meg az egri koncerten

Jeles nagyok címmel ad koncertet az Egri Szimfonikus Zenekar hétfőn 19 órától a Gárdonyi Géza Színházban.

Ezt ne hagyja ki! A baloldal Magyarországra hozná az európai energiaválságot

A programmal a zenekar és karmestere a 140 éve született Bartók Béla, a 180 éve született Antonín Dvořák, valamint a 210 éve született Liszt Ferenc nagysága előtt tiszteleg.

Az Egri Szimfonikus Zenekar hétfői koncertjén Liszt műve, a Haláltánc és a Magyar fantázia, valamint Bartók Táncszvit című műve és Dvořák 8. szimfóniája csendül fel. Közreműködik: Magyar Valentin zongoraművész. Szabó Sipos Máté karmestert arról kérdeztük, miért ezekre a darabokra esett a választás.

– A 140 éve született Bartók Béla 1923-ban íródott Táncszvitjében mintegy hitvallásként, harmonikus egységbe olvasztja a kelet-közép-európai, török és arab népzenei hagyományt, saját autonóm egyetemes zenei nyelvén. Régi nagy vágyam volt ennek a műnek a megszólaltatása – mondta.

– Liszt Ferencnek kettős évfordulója is van, hiszen 210 éve született és 135 éve hunyt el. Tőle az egyik talán legizgalmasabb variációsorozatát, a Dies Irae dallamára íródott Haláltáncot is hallhatja a közönség, amely tulajdonképpen egy zongoraverseny, s melyben hat virtuózvariációban jelenik meg a téma. Bartók Bélának mint zongoraművésznek is az egyik kedvence volt ez a darab. Megrázónak és lenyűgözőnek tartotta. A 180 éve született Antonín Dvořák, az egyik legnagyobb cseh zeneszerző, szintén sokat merített hazája dallamkincséből. Az est második felében elhangzó 8. szimfóniáját is végigkíséri ez a szláv kolorit, persze a késő romantika megejtően sokszínű érzelemvilágával társítva. A sokkal ismertebb 9. Újvilág szimfónia mellett nekem ez az egyik kedvenc szimfóniám. Szeretném ezzel az igazi remekműveket bemutató, a zenekarnak is komoly felkészülést igénylő koncerttel méltóképpen megkoronázni ezt a sok nehézséggel terhelt évadot – magyarázta Szabó Sipos Máté.