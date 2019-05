Különleges vendégei voltak a negyedik születésnapját ünneplő Egri Road Beatles Múzeumnak: John Lennon első zenekarának tagjai. A Quarry Bank High School egykori diákjai az intézményükről elnevezett The Quarry Men zenekarban játszottak együtt anno a legendával, s most 62 év távlatából idézték fel a múltat.

John Lennon első zenekarának tagjai hétvégén látogattak el a negyedik születésnapját ünneplő Egri Road Beatles Múzeumba, ahol előbb elhelyezték John Lennon egy eredeti aláírásával ellátott portréját, majd – lévén, hogy mindannyian aktív zenészek – délután élő rock n’ roll koncerttel és beszélgetéssel emlékeztek a hat évtizeddel ezelőtt történtekre az egri Gárdonyi Géza Színház színpadán.

A vendégek, Colin Hanton, Len Garry, Rod Davis, Chas Newby már szombaton megérkezett a megyeszékhelyre és a Korona Hotel dísztermében sajtótájékoztatón adott ízelítőt abból, milyen is az amikor a nyolcvanhoz közeledve emlékeket idéznek olyan emberek, akik aktív részesei voltak az ötvenes évek végén, ezért jól ismerik a beat és konkrétan a Beatles születésének részleteit. A sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy Colin, Len és Rod John Lennon ötletére alakítottak zenekart, amit iskolájuk, a Quarry Bank High School után nemes egyszerűséggel The Quarry Men-nek neveztek el. 1957 nyarán mindhárman játszottak azon a koncerten, melynek szünetében egy közös barátjuk bemutatta egymásnak a huszadik század legnagyobb szerzőpárosának tagjait, John Lennont és Paul McCartneyt.

A negyedik szereplő Chas Newby basszusgitáros, az 1960 decemberében Hamburgból egy nagy sikerű koncertről hazatérő The Beatles tagjaként lépett fel több alkalommal, de végül – John Lennon kérését elutasítva – inkább egyetemi tanulmányait folytatta. Így vette kézbe a hangszert végül McCartney. Chas és társai a sajtótájékoztatón felidézték azt a bizonyos találkozót, amelyen McCartney egy Little Richard dalt adott elő. Bár részleteiben különféleképpen emlékeztek a 62 évvel ezelőtti történetre, abban biztosak voltak, hogy Lennont azonnal megragadta Paul tudása, tehetsége. A döntéshez azért idő kellett, úgy két hét után vette be a csapatba.

A legendás formáció egyébként most először járt a Kelet-Közép Európai régióban, hogy a Gárdonyi Géza Színházban felidézze a Beatles kezdeti éveit és előadjon olyan dalokat, amelyeket John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Pete Best mellett közösen játszottak a liverpooli színpadokon. A vasárnapi rocktörténelmi est második felében pedig hazánk legjobbnak és leghitelesebbnek tartott Beatles tribute zenekara, az idén 15 éves The BlackBirds lépett fel. Ők a gombafejűek legnagyobb korai dalait szólaltatták meg a csodálatos hatvanas évekből.

A születésnapját az egész hétvégén ünneplő Egri Road Beatles Múzeum egyébként szombaton számos programot is tartott a Hotel Korona Eger termeiben, melyekre lengyel, ukrán és több más nemzet képviselője is eljött.