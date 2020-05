Jótékonysági koncerteket adott Gyöngyösön a fiatal tehetség (fotók)

Az abasári énekes, Molnár Dániel a város három különböző pontján énekelt a helyiek nagy örömére.

Meglepetés koncerteket adott a munka ünnepe alkalmából Molnár Dániel. Az abasári énekes a város három különböző pontján énekelt a helyiek nagy örömére: a Pacsirta lakótelepen, a Dobó sportpályán és a Dr. Harrer Ferenc játszótéren is találkozhattak vele péntek délután négy és hat óra között.

– Igyekszem művészet terén is aktív maradni az óvintézkedések betartása mellett – mondta el lapunk kérdésére A dal 2020 versenyzője. Főként olyasmiben gondolkozom most, amivel másokon is tudok segíteni, így kezdtem el jótékonysági fellépéseket szervezni – részletezte az énekes, akinek nem ez volt az első ilyen alkalom, hiszen múlt héten már adott egy karanténkoncertet az Abasári Idősek Otthona lakóinak és dolgozóinak.

– Úgy gondolom, hogy most mindenkinek azzal kell segítenie másokon amije van. Ez lehet néhány kedves szó is, nekem pedig a hangom az. Remélem sokaknak jól esett a koncert és picit beszínezte a szürke hétköznapokat, ha már tradícionális május elseje nem lehetett – fogalmazott Molnár Dániel.