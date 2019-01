Kéri Sándor képei „ártatlanságukban hozzák azt, ami van”

Úgy gondolja, hogy a képei­vel hidat képez, melyen a néző és az ő mondanivalója találkozhat, de Kéri Sándor második – a Bródy könyvtárban látható – önálló fotókiállításának kapcsán a híd gondolata több értelemben is megjelenik.

Szokás mondani, hogy soha nem késő valamibe belefogni, valamit elkezdeni. Az idén 66. életévét betöltő Kéri Sándor esete ezt szépen példázza, hiszen ő maga csak 2014-től tartja fotózásnak a munkásságát. Persze a dolgot árnyalja, hogy már tízéves korában megkapta élete első kisgépét, s édesapja maga is lelkes amatőr fotós volt, aki a spejzban berendezett kis laborjában hívta elő képeit. Ilyen indíttatással nem is csoda, hogy a fényképezés iránti érdeklődés megmaradt kamaszkorában is, szorgalmasan látogatva a gimnázium laborját az órák után. A történet innentől döcögősebb, a család leköti, inkább csak amolyan kattintgatóvá válik, megörökítve a hétköznapok velük kapcsolatos eseményeit.

Mint minden nagy változáshoz, nála is szükség volt egy lelki mélypontra. Ebből kilábalva, aztán 2006-ban újra túrázni, s egy kis kompakt gépet magához véve fotózgatni kezdett. Ez a kis masina volt társa egészen 2014-ig, amikor úgy érezte, komolyabban próbára kellene tennie magát. Beruházott egy új gépbe, belépett az egri Horváth Zsigmond Lajos fotószakkörbe, majd a Heves Megyei Fotóklubba. Ahogy ő fogalmaz: „segítséget kértem, s kaptam ezeken a helyeken”. Mivel a párjával mindketten imádnak a szabadban lenni, soha nem akadt abból probléma, ha mehetnéke támadt egy kis fotózáshoz. Sétákon, kirándulásokon készülnek képei, melyekkel próbálja megragadni az érdekes pillanatokat. Úgy érzi, még az út elején van, mint mondja „még nem tudatosan fotóz, nincs meg előre a fejében a kép, hanem részt vesz szituációkban, s próbálja az eseményből kivenni az érdekeset, az egyedit”. Talán emiatt is van, hogy nincs kedvenc témája, hanem ami megfogja, azt fényképezi le. Úgy érzi, hogy ez hobbitól már kicsit több, ami talán abból is látszik, hogy szinte mindig nála van a fényképezőgépe. Meséli, próbálta direkt otthon hagyni fényképezőgépét, de olyan hiányérzete támadt, ami csak megerősítette a fotózás iránti elkötelezettségét.

Tanul a fotókörben, olvas otthon szakkönyveket, de muszájból semmit sem szeret csinálni. A belső késztetés nélküli dolgokat nem szereti. Ha fotóz, akkor a külső világ megszűnik, csak a pillanat marad. Még úgy érzi – ahogy ő mondja – nem elég „ütősek” a képei. Ma még inkább rábízza magát a fényképezőgép szoftverére, az elkészült képeken keveset módosít. Szokták is mondani, hogy a képei „ártatlanságukban hozzák azt, ami van”.

Első önálló kiállítása tavaly májusban volt a Berva-völgyi közösségi házban. Meséli, ennek is nagyon örült, de igazán boldog attól volt, hogy a lánya, a születésnapját is feláldozva, lejött Budapestről az egri megnyitóra. A Bródy Sándor Könyvtár galériájában megnyílt második kiállításban is látható pár kép az első tárlatából, melyek kiegészültek kimaradt, valamint azóta készült fotókkal.

De miért is Híd lett a kiállításának a címe? A felvezetőben írt képletes alkotó-néző közötti híd mellett van egy egyszerű, és egy elvontabb értelmezése is erre. Az előbbi a fényképezőgépének a típusából – angolul „bridge”-nek, vagyis hídnak nevezik ezt a fajta gépet, mely átmenetet képez az egyszerű és a komolyabbak között – ered. A másik értelmezése szerint, a fotós fejlődését olybá képzeli, mint egy hídon való átkelést. Ő már rálépett a hídra, s el is indult felfedezi a túloldalt. Hogy hol tart, ezt még ő sem tudja pontosan, de ismeri a céljait. Szeretné tovább képezni magát, s bár folyamatosan küldi pályázatokra képeit, eddig nem igazán ért el eredményt velük. Nagy vágya, hogy ez megváltozzon, legalább azt szeretné elérni, hogy fotója kiállítandónak minősüljön egy komolyabb pályázaton. Úgy gondolja, hogy egy új géppel már nem lesznek meg azok a korlátok, melyek néha akadályozzák a megfelelő pillanat elkapásában. Bárhogy is lesz, a visszajelzések pozitívak, s csak tovább kell haladnia a hídján.