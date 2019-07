Két kezét törte a balesetben, de a hangszere szinte gyógyító hatással van rá

Ha fáj a lába, vagy netán a foga egy gitárosnak, legfeljebb dühösebben játszik, de annál nagyobb trauma nem érheti, mint mikor a kezeivel történik valami. Az egri Farkas Mátéval, a Mátrix, valamint a Farkas Family Band zenészével megtörtént ez a szerencsétlen dolog.

A testvérével hazafelé tartottak egy nagyobb bükki kerékpártúráról, mikor egy szabadjára engedett kutya elébe ugrott. Vészfékezés, hatalmas bukás, s az esést tompítandó nyújtott karokkal előre, találkozás az aszfalttal.

Másnap a sürgősségin meglepődött, mikor közölték, hogy mindkét karjának orsócsontja eltörött, operációra van szükség. Az orvosi beavatkozás után ijesztően nézett ki, mindkét karja gipszben. Ám mostanra már lekerültek a gipszsínek a kezeiről. Máté bízik abban, hamarosan felépülhet.

Na de mi a helyzet a gitározással? Már maga a gitár érintése, pengetése is gyógyító hatású számára.

Minden rosszban van valami jó. Meséli, hogy legalább most van ideje meghallgatni a kedvenc előadóinak nemrég megjelent albumait, melyek mindig új löketet adnak a saját zenei munkáihoz. Szükség is van erre, hiszen a Mátrix új korszakába lépett azzal, hogy a saját dalaik kerülnek előtérbe a feldolgozásokkal szemben. Jó gondolat ez, hiszen ezekből derül ki igazán, hogy mire is képes egy formáció. Az új zenekari megjelenéshez friss dalok is párosulnak. Máté az elmúlt időszakban jó pár új szerzeményen dolgozott, melyeket a nyár folyamán szeretnének majd rögzíteni. Ezekkel az új dalokkal az érdeklődők a népszerű videómegosztón találkozhatnak majd. Lapzárta után érkezett a hír, Máté már jobban van, újra gyakorolhat.