Kevesebb helyen tudnak bemutatkozni a kézművesek Heves megyében

Az elmúlt hónapokban a kézművesek alkothattak, de a megélhetésük nekik is jóval nehezebbé vált.

Nincsenek könnyű helyzetben a kézművesek, hiszen márciustól a veszélyhelyzet és a bevezetett, nagyobb eseményekre vonatkozó korlátozások miatt elmaradtak a népes rendezvények, ahol megjelenhettek. Igaz, a bezárkózásnak köszönhetően a vásárlók egyre többször az interneten keresnek termékeket, ennek megfelelően a kézműves alkotók is online piactéren értékesítik árujukat.

– Nehéz időszakot élünk, alapvetően ez a koronavírus következménye. Nagyon lelkesek vagyunk, tele az alkotás örömével, s azzal a flow élménnyel, amit kézművesként van szerencsénk megélni, érezni nap mint nap. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy mi is a földi világban, pénzből élünk, s ez most alapvetően megnehezült. Küzdelmes a jelenünk, ugyanis minden vásár, kiállítási lehetőség meghiúsult. Idén nem lesznek kézművesek a hagyományos budapesti Mesterségek Ünnepén. Helyette összesen hét vidéki helyszínen, kisebb eseményeken mutatkozhatnának be augusztusban és szeptemberben. A vásárlóerőt is másfajta irányban kell megtalálni, s változik a kapcsolódás módja is a vevőkhöz. Mindenki leginkább az online tér felé fordul, jelentős átalakulási folyamat megy végbe a világunkban is – vázolta a jelenlegi helyzetet Katrics Krisztina, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kézműipari alelnöke.

A kézműves vállalkozók számára egyébként tavaly adták át a felújított Kamaraházat, ahol rendezvényeket tartanak, megmozgatják a közösséget. Bánfi Sándor, a kamara gazdasági ­igazgatója elmondta, komplett felújítás zajlott az épületen az elmúlt években, energiatakarékos megoldásokat alkalmaztak, így már maguknak termelik az elektromos áramot és hőszivattyús a fűtési rendszerük. A házban lévő helyiségeket pedig kiadják, csaknem minden irodának van bérlője, ahol jól érzik magukat a vállalkozások.

Különböző programokat is tartanak itt, szervez itt rendezvényeket a kamara tulajdonában álló Heves Megyei Kézműves Nonprofit Kft., és kamarai szolgáltatások is megvalósulnak. Itt működik a női vállalkozók klubja, az üzleti reggeli, valamint átköltözött ide a Heves Megyei Békéltető Testület is. Bánfi Sándor felhívta a figyelmet a kamara legújabb programjára, ez pedig az a szlovák–magyar kisprojekt, amely a kézművesség továbbfejlesztését célozza. A műhelyeket szeretnék bemutatni, bevonni a turizmusba, mégpedig úgy, hogy a mesterségek kipróbálhatók is legyenek a határ mindkét oldalán.

Ez, a Nyitott kézműves műhelyek útja egyébként igyekszik összegyűjteni mindazon vállalkozásokat, melyek Magyarország négy északkeleti, Szlovákiával határos megyéjében tevékenykednek, illetve a keleti szlovák régiókban, főleg Kassa térségében rendelkeznek az érdeklődő közönség előtt megnyitható kézműves műhellyel. Cél, hogy ezeket összekapcsolva hálózatot hozzanak létre, népszerűsítsék a szakmákat, mesterségeket, erősítsék piacukat, a műhelyekre pedig közös marketinggel hívják föl a figyelmet.