Kibővített új programokkal várják az érdeklődőket Gyöngyösön

Nagy Andreának már van tapasztalata­ abban, hogyan lehetne jól, a közönség igényit kiszolgálva, a partnerek, a munkavállalók és a tulajdonos önkormányzat elvárásainak megfelelve színesíteni Gyöngyös kulturális kínálatát. A Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. régi-új igazgatójának december elsejei kinevezése is ezt bizonyítja, hiszen ismét bizalmat szavazott neki a város képviselő-testülete.

– Az elmúlt hónapokban már ügyvezetőként irányította a nonprofit céget. A csaknem féléves tapasztalatszerzés hogyan segíti a további munkáját?

– Évtizedek óta önkormányzati intézményként tevékenykedtünk, majd gazdasági társasággá alakultunk. Ezáltal nemcsak a lehetőségeink, hanem a feladataink is megváltoztak. Nagyon fontos, hogy miután átalakult a Mátra Művelődési Központot (MMK), a Családi Intézetet és a Gyöngyösi Ifjúsági Szolgáltató és Tanácsadó Irodát (GYITI) is magában foglaló egység működési formája, szolgáltatóvá kellett válnunk, például a közösségek és a vállalkozók számára. Az elmúlt hónapokban ennek is meg kellett felelnünk amellett, hogy gondoskodtunk a már hagyományos vagy az újabb kulturális programok szervezéséről. A későbbiekben ezt a komplexitást kell továbbfejlesztenünk úgy, hogy például a közös érdekek mentén együttműködünk – egyebek között a programszervezésben – a járás és a mátrai térség településeivel. Ha segítjük egymást, együtt többek, sikeresebbek, eredményesebbek lehetünk.

– Jelenleg hogyan, miben nyilvánul meg a szolgáltató funkciójuk?

– A pályázati támogatásoknak köszönhetően ma már egy élvonalbeli technikával és eszközparkkal rendelkezünk, amit folyamatosan továbbfejlesztünk. Minden feltétel adott a színpadtól a konferanszién át a dekoráció elkészítéséig ahhoz, hogy igény szerint akár a Mátra Művelődési Központban, akár külső helyszínen rendezvényeket szervezzünk cégeknek, közösségeknek, családoknak. A fejlesztő beruházásoknak köszönhetően indítottuk útjára idén első alkalommal a Nyári Fő téri Esték programsorozatot, ami egy hónapon keresztül gazdag kulturális programmal szórakoztatta a közönséget. Ennek sikere azt igazolja, szükség van ezekre a nemcsak szórakoztató, hanem közösségformáló eseményekre, ezért jövő nyáron is szeretnénk majd megrendezni. Nem titok, hogy egy jól átgondolt éves programterv jót tenne a város idegenforgalmának is. A sikeren szívesen osztozunk, ezért szeretnénk, ha a vendéglátással foglalkozó vállalkozók is csatlakoznának hozzánk. Például egy pódium-előadást el tudnék képzelni egy étteremben vagy egy cukrászdában. Jó gondolatnak tartom azt is, hogy egy pohár itallal a kézben végig lehessen sétálni a városon, miközben nemcsak a mátrai borokat, hanem Gyöngyös nevezetességeit is megismerhetik a turisták vagy akár a helybeliek is.

– A szolgáltatáson túl a fő profiljuk az, hogy biztosítsák a közösségi művelődés lehetőségét. Ennek érdekében milyen munkát végeznek?

– Közel negyven művelődő közösség talált otthonra az MMK-ban. Eszmei értékük szinte felbecsülhetetlen, hiszen amellett, hogy nagyon jó hatással vannak az emberek lelkére, nagyon nagy megtartóerejük is van a városban. Elég csak a Gyöngyösi Játékszínre, a nagyobb kórusokra, például a Cantare Városi illetve a Cantus Corvinus Vegyeskarra, a Come Príma és a Sound of Spirit Énekegyüttesre vagy a Vidróczki Néptáncegyüttesre gondolni. A próbáikra a napi munka után érkeznek a tagok, és ha valaki elköltözött, akár más városból is visszajár. Sőt, az amatőr színtársulat vezetője évek óta Angliából tér haza a próbákra, és instruálja a közösséget, szép eredménnyel. Minden tőlünk telhető támogatást megadunk a művelődő közösségeknek, hiszen érezhető az a kulturális és marketingerő, amellyel segítik és népszerűsítik Gyöngyöst – nyilatkozta az igazgató.