Idén tizenegyedik alkalommal nyílt meg a Fő téren a XIX. századi piac a város születésnapja alkalmából. Ezúttal Domoszló mutatta meg érékeit és ezúttal is átadták a város legrangosabb elismerését, a Pro Civitate díjat.

Hagyományokhoz hűen idén is több százan vonultak fel a Mátra Múzeum bejárától a Fő térig, ahol a korhű ruhákba és népviseletekbe öltözött résztvevőket és a térre látogatókat a város polgármestere köszöntötte, majd engedélyt adott a piac megnyitására.

– Károly Róbert király 1334-ben, Pünkösd előtt egy héttel, Gyöngyöst, Szécsénnyel és Rimaszombattal egy időben mezővárosi rangra emelte – mondta nyitóbeszédében Hiesz György. – Gyöngyös város megalapításának 675. évfordulóján 2009-ben rendezte meg a Gyöngyös Város Barátainak Köre először a XIX. századi piacot hagyományteremtő szándékkal, amely mára a a helység egyik legnagyobb ünnepévé vált. Ám sosem ünnepelünk egyedül, ez alkalommal Domoszló a rendezvény vendégtelepülése, de Varsány és Kézdivásárhely küldöttségét is szívből köszöntjük.

Idén Domoszló községe mutatta meg értékeit

Domoszló polgármestere a színpadon röviden bemutatta a falu történetét. Paulenka Richárd elmondta, hogy a község apraja-nagyja nagy izgalommal készült az eseményre.

– Településünk értékeit hoztuk el, a lakodalmas kalács és a vakcsirke mellé a legkiválóbb borainkat kínáljuk, de néptáncosaink, gyermekeink bemutatóját is láthatja a közönség. Megkóstolhatják az édesszájúak a helyi különleges mézeinket és a vadásztrófeáink is megtekinthetők egy sátorban – sorolta a településvezető. Kiderült, a domoszlói nyugdíjas egyesület asszonyai már napok óta lázasan készültek, ugyanis húsz kilogramm kenyérből készítették el a vakcsirkét.

Buzásné Juhász Zsuzsanna a receptről elárulta, a petrezselyem és a fűszerezés az, ami ízletessé teszi az egyébként hús nélküli csemegét. A sátrakban termelői mézet Koklács Pál kínálta, aki már évtizedek óta foglalkozik a faluban a méhészettel, de kézi készítésű szőtteseket is árultak és a Bánszki Pincészet fröccse oltotta a betérők szomját.

Vásárosokon túl gazdag volt a programkínálat

Balázs Ernő, a Gyöngyös Város Barátainak Köre elnöke elmondta, az idei rendezvény kicsit rendhagyó az előzőekhez képest.

– Most először rendeztük meg a XIX. századi divatbemutatót és versenyt. Új elemként a kisgyermekes családokat megszólító Hiszi a piszi Zenekar műsorával kedveskedtünk. Igyekeztünk a napot színessé tenné az országhatáron túli magyar – erdélyi és kárpátaljai ruszin – civil szervezetek, s nem utolsó sorban a környező települések néphagyományait bemutató együttesek fellépésével. Ám fontosnak tarjuk a távolabbi palóc helységek bemutatkozását is. Állandó szereplői az eseménynek a csendőrök, a huszárok, a mátrai betyárok is – ismertette az elnök.

Könyvtár is aktív részese az ünnepnek

Polgári kávéház, ingyenes tárlatvezetés és féláras beiratkozás a bibliotékába. Ezek is mind ünnepnapi kedvezmények, tudatta Petrovics Éva könyvtáros, aki maga is korhű öltözékben az 1800-as évek végéből való újságokkal várta a kávézni vágyókat. A Gyöngyösi Újság több száz éves kiadása az akkori nőegylet jóvoltából jelent meg.