Közösségi mesekönyvet készít a bélapátfalvai könyvtár – írjon bele ön is!

Állatos, varázslatos lényes és vírusos történetet is küldtek már a közös könyvbe. Április 20-ig várják az alkotásokat.

Közös meséskönyvet készítenek Bélapátfalván. A ­Bélapátfalvi Kulturdia NKft. arra kérte a helyieket, hogy írjanak rövid meséket és verseket – elsősorban legfeljebb négyszáz szóból állóakat várnak – és küldjék el azt számukra a [email protected] címre. Írhatnak mesét gyerekek, középiskolások és felnőttek is. Az alkotásokat április 20-ig várják, majd közzéteszik azokat és indul a második kör, amikor a mesékhez készült rajzokat várják a gyerekektől, tudtuk meg Mezőné Kovács Edittől, a cég ügyvezetőjétől.

– A Bélapátfalvi Kulturdia Nkft. feladatai közé számos dolog tartozik, ezek közül szerintem az egyik legfontosabb a közösségépítés. Meggyőződésünk, hogy annál jobb egy városban élni, minél jobb a közösségi élete. Ilyen helyzetben, mint a mostani, különösen fontos, hogy támogassuk, biztassuk egymást. Évek óta dolgozunk ezen, jó eredményeket sikerült elérnünk, s nem szeretnénk, ha ebben a csendes helyzetben, amikor nem találkozunk, ez a fejlődés megtorpanna – fejtette ki Mezőné Kovács Edit.

– A meséskönyvvel az is a célunk, hogy a gyerekes családok életét egy kicsit megkönnyítsük. Mindenki otthon van, a gyerekeket le kell foglalni valamivel, hiszen nehezen bírják a bezártságot. A meséket, verseket elsősorban a középiskolások, egyetemisták, felnőttek írják, ezeket várjuk április 20-ig. Arra biztatunk mindenkit, nyugodtan próbálkozzanak, mindenképpen cuki mese lesz belőle. Ezekből az alkotásokból egyet-egyet ezután mindennap közzéteszünk majd a közösségi oldalunkon, s a kisebbek elkezdhetik hozzájuk készíteni az illusztrációkat. Ez akár kiváló feladat lehetne az iskolások számára is, mint rajzórai feladat. Miután minden mese megjelent, a rajzokat, festményeket is közzétesszük és a közösség választhatja ki, hogy melyek kerüljenek majd be a kiadványba. Ha nagyon jó illusztrációk születnek, egy-egy történethez akár több kép is megjelenhet majd. Mindez jó pár hétig tartó folyamatos interakciót biztosít mind az intézmény és a bélapátfalviak között, mind pedig az emberek között – fejtette ki az igazgató.

Elárulta, eddig körülbelül harminc mese érkezett, de a határidő leteltéig többet várnak. A csattanókat nem árulta el, de vannak köztük állatokról szólók, varázslényeket, manókat szerepeltetők, de az első vírusos történetet is beküldték már. Mindenki, aki részt vesz az összeállításban, kap egy-egy tiszteletpéldányt. A valódi mesekönyv díszpéldányát a Gesztenyés Kiállítóházba szánják, s kulturális értékként fölvetetnék a helyi értéktárba is.

Mezőné Kovács Edit elárulta, több ötletük is van ahhoz, hogy ebben a nehéz időszakban is összetartó kis közösséget kovácsoljanak a bélapátfalviakból.