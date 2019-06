Különleges programokkal készültek a látogatóknak a Múzeumok Éjszakáján

Exkluzív fáklyás séta is indult a várban.

Az idén is éjszakába nyúló programokkal vártak mindenkit megyeszerte a Múzeumok Éjszakáján. Szombaton este újra bemutatták az egri Dobó István Vármúzeum szakmai eredményeit, a látogatók tárlatvezetésekkel ismerhették meg a kiállításokat. Népszerű a dobóprogram, amelynek állandó eleme a máglyagyújtás, ezt idén a Lobbanáspont Tűzzsonglőr Csapat produkciója előzte meg, majd a Kurul Dobosok adtak koncertet.

Ringert Csaba, a Dobó István Vármúzeum igazgatója portálunknak úgy fogalmazott, a máglyagyújtás és a tűzfegyver-bemutatók vonzzák leginkább az embereket, de szívesen ellátogatnak az exkluzív tárlatvezetésekre is.

– Újdonságként behoztunk egy olyan harcművészeti játékot, ami közelebb hozza a vívást a gyerekekhez – mondta. – Volt továbbá egy egri piaci rendezvényünk is, amit borkóstolóval bővítettünk ki. Élő történelem című összeállítás keretében ismerhették meg az 1500-as éveket a látogatók, megkóstolhatták a vár borait, s a Dobó-bástyában berendezett vitrinekben eddig nem látható tárgyakat láthattak.

Kiemelt programelem volt az In Honorem Dei – Noszvaj község egykori középkori református temploma és festett kazettás famennyezete című kötete, melyet a vártörténeti kiállításon mutattak be. Csak ezen az éjszakán volt megtekinthető a minikiállítás, amely különleges régészeti leleteket vonultatott fel. A vármúzeum élő történelmi bemutatóját is megnézhették a vendégek, s egy egri borász kínálta kóstolásra portékáját. A palotaudvaron helyi kézművesekkel is találkozhattak az emberek.

Az Egri Vitézlő Oskola vitézei történelmi élőképpel és fegyverforgatással színesítették a programot. Sötétedés után pedig a Kaptárkő, s a Magyar Csillagászati Egyesület Egri Helyi Csoportjának csillagászai segítségével tudhatták meg a nyár legrövidebb éjszakájának, csillagfényes egének titkait. Végül egy gyertyafényes LiteraTúrával ért véget a nap a Gárdonyi Géza Emlékházban. Kiemelt része volt az estének az exkluzív fáklyás történelmi séta a Kazamatában az egri vár vitézeivel.

A Varázstoronyban is tárt karokkal várták a látogatókat, akik egyebek között megismerhették az űrkutatás szerepét a Naprendszer megismerésében, interaktív tárlatvezetéseken, s távcsöves észleléseken vehettek részt. Pap Emília, a Varázstorony munkatársa elmondta, sokan jöttek el, leginkább a gyermekprogramok iránt érdeklődtek.

– A Csillagmese volt a legnépszerűbb a családok körében, sajnos a limitált létszám miatt többen lemaradtak róla – fejtette ki. – Főként a látványos kísérletek vonzották a kicsiket, a felnőtteket a fizika és a csillagászat csábította. Magát, a megújult Varázstornyot is sokan jöttek el megnézni. A Tittel Pál Könyvtár élőállat-bemutatóval és -simogatóval is várta nézelődőket.

Ez alkalomból a Kepes Intézet is készült eseményekkel. Pataki Zsuzsanna, az intézet művészeti vezetője közölte, az érdeklődők meglátogathatták az állandó, s időszakos kiállításaikat, ezenkívül az egri egyetem Vizuális Művészeti Intézetében idén végzett mesterszakos, tervezőgrafikus hallgatók bemutatója volt megtekinthető, s rendhagyó tárlatvezetésen is részt vehettek a vendégek. Este Wahorn Korszerű Kaland zenekara adott koncertet, vendégcsalogatóként pedig az intézet előtt óriásbuborék-show várt mindenkit – ismertette.

Az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpontban tárlatvezetéseket tartottak, Köves-Kárai Petra pedig a liturgikus ötvöskincsekről beszélt előadásában.

Hatvan kulturális intézményei is társultak az országos rendezvénysorozathoz, így az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény – Hatvany Lajos Múzeum változatos programokkal várta a vendégeket, valamint a gyöngyösi Mátra Múzeum is különleges programokkal és meghosszabbított nyitva tartással készült.