Különleges, színes évaddal tér vissza az egri színház

Egy soha nem látott helyzet után mutatkozott be az egri Gárdonyi Géza Színház 2020/2021-es évadának műsortervezete.

Az egész világot megrázó koronavírus-járvány hazánk társadalmát, gazdaságát illetve a teljes kulturális szférát, így az egri Gárdonyi Géza Színházat is komoly próbatétel elé állította. Színházunk a veszélyhelyzet miatt ebben az évadban számos előadását nem tudta megtartani – fogalmazott keddi sajtótájékoztatóján a teátrum igazgatója. Blaskó Balázs kiemelte, ebben az időszakban sem állt meg az élet, hiszen online formában tartották a kapcsolatot a nézőkkel, ami a visszajelzések alapján rendkívül sikeres volt. Emellett karbantartási, felújítási munkálatok zajlottak az intézményben, rendbe tették a jelmeztárat is.

A következő évadról szólva elmondta: vidám, szórakoztató, reménykeltő műsorral készülnek. A műfaji sokszínűséget ezúttal háttérbe szorítják, s alkalmazkodva a helyzethez színes, zenés, mesés, táncos darabokkal kápráztatják majd el a nézőket.

– Szeptember elsejétől feszített tempóban próbáljuk behozni a lemaradást, szünnap nélkül játszunk majd, hiszen a legértékesebb két és fél hónap maradt ki az életünkből. A bemutatók sorát Csiky Gergely A nagymama című vígjátéka nyitja a terveink szerint október elején – részletezte.

Kálmán Imre Montmartre-i ibolya című operettjét, A Bástyasétány 77 című zenés játékot, a Sisi romantikus táncjátékot illetve az Aranyrandevú című retró-komédiát is a nagyszínpadon láthatja majd a közönség. A gyerek sem maradnak játék nélkül, Grimm két művét, a Rigócsőr királyt valamint Az ezeregy éjszaka meséit, illetve a Babszem Jankó Gyermekszínházzal közös produkciót, A rátóti csikótojást tekinthetik meg.

Blaskó Balázs elmondta, a saját bevételük kiesését bérletszünetes előadásokkal kívánják majd pótolni, illetve várják a további útmutatásokat azzal kapcsolatban, hogy a kulturális és művészeti szférában dolgozók az eddigi közalkalmazotti jogviszony helyett ez év őszétől milyen munkaszerződés alapján foglalkoztathatóak.

Topolánszky Tamás, a GG Tánc Eger vezetője kifejtette, a társulat minden szabály betartása mellett már május 19-e óta dolgozik. Vannak speciális tréningek, s a külföldön élő tagokkal online formában gyakorol a tánctagozat.

– Folyamatosan részt veszünk a következő évadban is a teátrum életében, a Sisi című előadásra pedig parádés látványtervvel készülünk – tette hozzá.

Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere a hangsúlyozta, sajátos időszakon lesz túl a város, és természetesen a művészek is. Kiemelte, bízik abban, hogy hamarosan a zárt térbe tervezett rendezvényekre vonatkozó korlátozásokat is feloldják, s újraindulhat az élet minden területe. Biztosította a színházat arról, hogy a megfelelő anyagi háttér is rendelkezésükre áll majd.