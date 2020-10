Lesz várnap és piknik is Egerben

Van igény rá, így idén is megrendezik az Egri Vár Napját, valamint első alkalommal a Gárdonyi Pikniket is október 17-én, hangzott el a Dobó Bástyában szerdán tartott sajtótájékoztatón.

A város polgármestere arról szólt, bár nehézségekkel teli év van mögöttünk, a várban zajló fejlesztések jól haladnak. Mirkóczki Ádám hozzátette, aggodalomra ad okot a növekvő koronavírusos-megbetegedések száma, így meg kell becsülni a még megtartható rendezvényeket. Ennek apropóján elmondta, az október 23-i ünnepi megemlékezéseket nem a szokott módon tartják meg, egyéni koszorúzások lesznek.

A Dobó István Vármúzeum igazgatója arról szólt, tavasszal jócskán visszaesett a látogatói szám, ennek ellenére sikeres nyári szezont tudhatnak maguk mögött. Ringert Csaba hozzáfűzte, épp ezért értékes programokkal készültek az őszi szezonra is. Kiemelte, mindkét szombati program ingyenesen látogatható, aznap az állandó kiállítások is.

Sz. Király Júlia arról szólt, az Egri Vár Napján zászlóforgató előadással, fegyver- és viseletbemutatókkal, kurátori tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket, akik műhelytitkokat is megismerhetnek a restaurátorok tevékenységéről.

A Gárdonyi Piknikről elmondta, irodalmi és kézműves játszóházak, táncos irodalmi produkciók, bábszínház és koncert is lesz a repertoárban. Aláhúzta, legtöbb rendezvényük szabadtéri lesz, de a belső terekben továbbra is kötelező a maszkhasználat. Utóbbi esetében létszám-korlátozásokat is alkalmaznak majd.