Los Angeles-i beszélgetés Szörényi Éva színésznő fiával, Örményi Istvánnal

Harminc éve, 1990. október 20-án Los Angelesben találkozott Szörényi Éva Antall Józseffel, majd viszonozta a látogatást, és 35 év emigráció után lépett fel a Nemzeti Színházban. Szülőföldemen című önálló estjét 1991. szeptember 7-én adta elő. Ezután a miniszterelnök fogadást adott számára, melyen Mensáros László oldalán magam is részt vettem. Éva a villámkérdésemre villámválaszt adott: 1956-os emigrációm után megfogadtam, nem jövök vissza addig, míg idegen csapatok állomásoznak az országomban. Most hazajöttem, de az ingázók életét élem. Fiával, Örményi Istvánnal újra hazahozzuk egy interjú erejéig.

– Milyen művésznőnek láttad édesanyádat?

– A karaktermásolás a kisujjában volt. Egyik pillanatban cselédlány, a másikban hercegnő képében tűnt elő. Kiváló alakváltoztató mesternek ismertem őt. Az ember tragédiájában láttam először a Margitszigeten. Mészáros Ági lánya is ott volt mellettem. Mi, gyerekek, játszottunk a színpad szélén, miközben ő varázsolt.

– Öcséd, Tamás fel is lépett vele!

– Amikor sikeresen levizsgázott az egyetemen, együtt léptek színpadra. A Szellemek című darab volt az első, amiben játszottak. Szerep szerint is anyám volt öcsém anyja.

– A Bánk bánban megformált Melinda alakításáért Kossuth-díjat kapott 1952-ben.

– Két évre rá érdemes művész, 1955-ben kiváló művész elismerés állt a neve mögött.

– Egy évvel ezután már a forradalom és szabadságharc főszerepében alakított nagyot.

– A Nemzeti Színház Forradalmi Bizottságának társelnökeként állt a társulat jobbat álmodóinak élére. Sokat tett azért, hogy a szovjetek elhagyják az országot.

– A vége az lett, hogy nektek kellett elhagynotok a hazát.

– Újra lefejezték a ­nemzeti színjátszást, mert akik nem mentek el ’45 után, arra kényszerültek, hogy távozzanak. Így ment anyámmal együtt Szabó Sándor, Bárczy Kató is.

– Elevenítsd fel az addigi éveket és a menekülés lélekölő útvonalát!

– Én 1943. június 13-án születtem. Hat hónap múlva bombázni kezdték Budapestet. Csak hírből tudom, mi volt akkor. Ennivaló nélkül, üresen tátongtak a boltok. A mi anyánk igazi anya volt, addig ment vidékre, míg valamit nem hozott. Akkor sem vesztette el a hitét, mikor a háborúban megalázták a szovjet katonák. Ha ez szóba került, csak azt mondta, úgy éltem túl a poklot, hogy az „élményt” eltettem a színészi széfembe, amihez mindig hozzányúlhattam, ha egy szerephez kellett.

– Úgy járta 1944–45-ben, hogy a divatos színészeket megkörnyékezték a nyilasok, verseljenek nekik. Szeleczky Zitát is így csalták csapdába. Volt ilyen megkeresés a ti esetetekben?

– Szerették volna anyámat is verseltetni, de ő nem ment bele ebbe a játékba.

– A forradalom napjaiban hol voltatok?

– Édesanyám a Nemzetiben vezette a forradalmárokat. Apám, aki a Nemzetiben volt mérnök, az első naptól bekapcsolódott a forrongásba. Jártuk az utakat, láttam, hogyan törték darabokra Sztálin szobrát. Amikor visszajöttek a szovjetek, a mi házunkat is találat érte. Anyám egy este elsápadva mondta, valaki beszólt a házba, hogy ő lesz a következő letartóztatott. Mennünk kellett. Gyalog vágtunk neki Nyugatnak. Mentünk át a Margit-hídon kilőtt tankok, halottak között. Budán anyám testvérénél húztuk meg magunkat egy éjszakára. Másnap rohantunk vissza a Keleti pályaudvarra, de vonat nem indult Bécs felé. Így déli irányba próbáltunk kitörni Budapestről. Zsúfolásig megtelt a szerelvény, aztán egy állomáson leszálltunk. Az állomásparancsnok megismerte anyámat és nem engedett ki bennünket a peronra, mondván, az oroszok lefognának, ha meglátnak. A hátsó ajtón menekített ki bennünket. Rettentő hidegben botladoztunk a sínek között, míg holtfáradtan végre betértünk egy kicsi házba, ahol aludtunk egyet. Reggel folytattuk a kálváriánkat, szántóföldön, mocsárban haladtunk a Fertő tó irányába. A csuromvizes cipő a lábunkhoz fagyott. Akik elvezettek idáig, elvették tőlünk az utolsó filléreket és gyűrűket, megmutatták az irányt és magunkra hagytak. Egy hágó felé vettük az utat. A magyar őrök elkaptak bennünket és visszavittek egy tanyára, ahol már több százan várakoztak. Reggel mindazokat, akiknél nem volt gyermek, visszatoloncolták. Minket teherautón a győri vasútállomásra vittek, s felszólítottak, menjünk vissza Pestre. Az egyik egyenruhás csaknem sírva könyörgött: művésznő, drága, maga a csillagunk, ha elmegy, mi lesz velünk? Apám egy időre eltűnt, majd a buszpályaudvarra invitált minket. Este egy faluban álltunk meg. Következő reggel egy busz a határ közelébe szállította a családot. Kukoricáson át a menekülés utolsó stádiumához értünk. Újra a kukoricás, rohanás a susogó levelek között, majd ropogtak a Sztálin-rakéták, de akkor már a határ túlsó oldalán voltunk.

– Irány Bécs?

– Felszálltunk egy vonatra és Bécsig meg sem álltunk. Végkimerülésében anyám üvöltött: hozzanak ételt, italt! Hoztak. Várakoztunk, majd Salzburgba kerültünk egy sóbányába, ahol új ruhákat adtak. Anyám bejelentette, hogy Amerikába akarunk menni! November 26-án hagytuk el Pestet, de­cember 3-án szálltunk repülőre. A New Jersey állambeli Camp Kilmerbe érkeztünk. Zilahi Lajos, anyám íróbarátja segített. Danburytől északra, New Milfordba mentünk. Itt kezdtem el a gimnáziumot, az angol nyelvet próbáltam elsajátítani. 1960-ban sikeresen leérettségiztem.

– Édesanyád hol kapott munkát?

– A Szabad Európa Rádióban és egy show-műsorban dolgozott, azonnal rádiószínházat szervezett, majd előadói körutakra indult Amerika és Kanada sok-sok államába. Édesapám gépésztechnikusi állást kapott. A show-t Los Angelesbe költöztették, mi is mentünk anyám után. Korábbi szándékomat, hogy fizikus leszek, feladtam, gépészmérnöknek kezdtem tanulni, s 1966-ban diplomát szereztem. El akartak vinni Vietnámba, mint katonakötelezettet, de én megváltottam a szabadságomat 3500 dollárral. Elutaztam Európába, majd Afrikába, Izraelbe, ahol egy kibucon dolgoztam. A hatnapos háború előtt leléptem, Isztambul volt az új célállomás, majd Irán. Két évet töltöttem el Teheránban, majd megjártam Afganisztánt, Pakisztánt, Indiát, Nepált.

– Hogyan élt édesanyád?

– Volt áruházi eladó, majd ingatlanközvetítő.

– Írják itt-ott, hogy amikor ingatlanügynök volt, öngyilkos akart lenni. Igaz ez?

– Ez az elején történt, amikor még a keleti parton éltünk. Rádöbbent, hogy kettétört a művészi karrierje, és úgy érezte, az élete is céltalanná vált.

– Hogyan sikerült az elkeseredésén felülkerekednie?

– Sokszor hangoztatta, hogy a gyerekei jobb jövője miatt hagyja csak el az országot, és ez felerősödött benne a válságos időben is, ami kiemelte a letargiából. Segített a lelkének, hogy Szabó Sándorral és más emigrációban élő magyar művésszel éveken át játszott a New York-i Petőfi Színházban. Legtöbbször jótékony céllal állt színpadra. Gyűjtött a magyar árvízkárosultak és a határon túli magyar iskolák megsegítésére is.

– A magyar ügy volt a másik orvosság számára?

– A segítségével 1957-ben megalapították Magyar Szabadságharcos Szövetséget, majd Los Angelesben a Szabadságharcos Emlékmű Bizottság egyik vezetőjeként erejét arra fordította, hogy Kaliforniában a forradalmi emlékezet élére álljon. Így 1969. szeptember 27-én elkezdődött az emlékmű alapozása, s november 1-jén leleplezték a csodálatos szobrot. Anyám az angol nyelvű beszéde után magyarul szólt a hatalmas tömeghez: honfitársaim, emeljétek fel a kezetekben lévő nemzeti lobogót és tegyünk fogadalmat hőseink szellemében. Mondjuk a nagy költőnk, Petőfi Sándor szavait: A magyarok Istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!… Ezrek ajkáról zúgott: esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!

– Ez az a hely, melynek kapcsán együtt emlegetik Szörényi Éva nevét Arnold Schwarzeneggerével.

– Még 2007. október 23-án anyám meghívta őt az emlékünnepségre a Mindszenty térre. A kormányzó nem tudott részt venni, de üzenetben köszöntötte őt és méltatta az ­56-os forradalmat: „Csodálatos dolog látni, hogy évtizedekkel később, a világ másik felén még mindig megemlékezünk azoknak a férfiaknak és nőknek a bátorságáról és áldozatáról, akik e küzdelemben a szabadságért felkeltek. Én is osztom az Ön csodálatát és nagyrabecsülését azok iránt, akik részt vettek Magyarország történelmi szabadságharcában. Éva asszony folyamatos és egyedülálló tevékenységet végez e fontos esemény emlékének a világtörténelemben való megőrzése érdekében.”

– Szörényi Éva életútja kultúrtörténetünk részévé vált, de nem lenne teljes a beszélgetés, ha a Márai Sándorhoz kötődő barátságáról megfeledkeznénk.

– Márai 1952 óta Amerikában az emigráns rádióban dolgozott. Egy adás felvételén találkoztak. Anyám az élet nagy ajándékának tekintette, hogy Márai elfogadta barátjának. A Modern Múzeum kávézója volt a törzshelyük. Ő tudta, hogy idegen nyelven sosem lenne sikeres író, anyám pedig, hogy nem lehetne nem magyar írók nem magyar nyelven írt műveinek hiteles tolmácsolója. Együtt fogadták meg, hogy amíg a kommunista megszállás tart, nem mennek vissza Magyarországra.

– Czinkota Mihálytól tudom, hogy a Szabad Európa Rádióban előadták Márai Sándor Vendégjáték Bolzanóban című darabját.

– Anyám Franciska szerepét alakította a rádiójátékban. Czinkotán kívül ott volt még Szabó Sándor és Dékány László is.

– Szörényi Éva 92 évesen, 2009. december 1-jén halt meg Los Angeles-i otthonában. Milyen asszony, milyen anya volt ő?

– Boldog asszony volt, én pedig áldott ember vagyok. Olyan erőt kaptam tőle, amely visz tovább ma is. Összetartó családban éltünk, és miután megnősültünk, mind a hárman sokszor jártunk nála. Nagy karácsonyokat és vakációkat töltöttünk együtt. Ő folyton azt mondta, hogy a család az, ami összetart, amit nem szabad széttörni.