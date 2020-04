Maradj otthon a Heollal – 5 emlékezetes Törőcsik Mari-filmet hoztunk neked

A járvány idején az otthon töltött idő is lehet hasznos és szórakoztató, ebben szeretne portálunk is segítséget nyújtani. Következő összeállításunkban ajánlunk öt filmet, amelyben Törőcsik Mari színésznő is szerepel.

A koronavírus megelőzésének és lelassításának érdekében Heves megyében is számos óvintézkedést vezettek be, köztük az iskolák, óvodák, és bölcsődék bezárását. A gyerekek számára az otthon eltöltött idő is lehet hasznos és szórakoztató ebben az időszakban is, melyhez nagy segítséget nyújt a Nemzeti Filmintézet. A szakemberek 90 filmet és mesét tettek most ingyenesen elérhetővé, mellyel szeretnének hozzájárulni a digitális oktatás sikeréhez és az otthon töltött idő tartalmas eltöltéséhez. Alább kiválasztottunk 5 remek film-klasszikust, amely a Heves megyei kötődésű Törőcsik Mari nevéhez fűződik. 1. Szerelem (fekete-fehér magyar játékfilm, 1970, rendező: Makk Károly) Fiatal feleség várja haza a férjét. A férfi politikai elítélt, a nő élete emiatt egyre nehezebb. Lelkiismeretesen gondozza az anyósát és próbálja fenntartani a normalitás látszatát. Elhiteti az idős, ágyhoz kötött asszonnyal, hogy a fia Amerikában forgat, és hamarosan hazaérkezik. A két nő között sajátos kötelék szövődik, egymásban táplálják a reményt. A férfi váratlanul amnesztiával szabadul, és elindul haza. 2. Körhinta (fekete-fehér magyar játékfilm, 1955, rendező: Fábri Zoltán) Falusi Rómeó és Júlia a téeszesítés idejéből. Marit a termelőszövetkezetből kilépő apja a szintén függetlenül gazdálkodó Farkas Sándorhoz akarja adni, de ő a téeszben dolgozó, csillogó szemű fiút, Bíró Mátét szereti. A fiatalok szembeszállnak „a föld a földhöz házasodik" ősigazságával, és megpróbálják szabadon megélni a szerelmüket. 3. Déryné, hol van? (színes magyar játékfilm, 1975, rendező, forgatókönyvíró: Maár Gyula) Európában új színjátszás lett divatos, ami lassan Magyarországra is beszivárog. Az öregedő Déryné válságba kerül. Azt pletykálják róla, hogy már túl van a csúcson, sokak szerint régies a játéka. Ekkor jön érte a férje, akit 18 éve nem látott. Déry ez alatt olyan gazdagságot teremtett, amibe csak bele kéne ülni és élvezni, de a művészt nem vonzza a semmittevő nemesi élet. Választás elé kerül: döntenie kell a színház és a házassága között. 4. Egy őrült éjszaka (fekete-fehér magyar játékfilm, 1969, rendező, forgatókönyvíró: Kardos Ferenc) Az élelmiszerboltba közvetlenül zárás előtt két sima modorú férfi érkezik. Először a kiszolgálás és az áru miatt reklamálnak, később közlik a vezetővel, nem egyszerű vásárlók, hanem ellenőrök. Körbejárják a boltot, megvizsgálják a raktárat, és teljes leltározást rendelnek el. A dolgozóknak végig a helyszínen kell maradniuk, amit zúgolódva tudomásul vesznek. A vizsgálat során mindenféle gyanús ügyletre derül fény, de az ellenőrök szándékai sem teljesen tisztességesek. 5. Külvárosi legenda (fekete-fehér magyar játékfilm, 1957, rendező: Máriássy Félix) A körfolyosós angyalföldi bérházban sokféle ember él szoros közelségben. A vagány, jóképű Pista villamoskalauz. A gyönyörű Anna hajón dolgozó férjét várja haza. Egyik este Pista véletlenül szemtanúja lesz, amint a durva férfi részegen bántalmazza a lányt. A két fiatal óvatosan közeledni kezd egymáshoz.