Más szerepben is bemutatkoztak az ismert egriek

A Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház adott otthon szombaton délután az Ismert egriek más szerepben című rendezvénynek.

Az egyre népszerűbb programot az Ezüstidő szabadidős egyesület immár 12. éve rendezi meg. Fűrész János elnök a Heol kérdésére azt mondta: egyfajta szellemi oázis ez a találkozó, bizonyos értelemben a közkultúra motorja. A cél a kezdetektől fogva az, hogy egriek az egriek előtt mutatkozzanak be, ismerjék meg egymást.

Megtudtuk, hogy ezen a napon harminc, a megyeszékhelyen élő polgár mutatkozott be mindkét nemből és minden korosztályból. Orvostól a nyugalmazott főiskolai tanszékvezetőn át a diákig a legváltozatosabb foglalkozást űzők mutatkoztak be a színpadon. Elhangzott az esten dal, zene, vers, láthattak a nézők táncokat. A legfiatalabb előadó Petrovich Adrienn egyetemi hallgató népdallal mutatkozott be. A legidősebb fellépők dr. Szendrei István honvéd orvos ezredes és dr. Vas Miklós, az Eszterházy Károlyról elnevezett felsőoktatási intézmény nyugdíjas tanszékvezetője volt.