Megkapta a szerződést Blaskó Balázs, az egri színház igazgatója

Csütörtökön érkezett meg Blaskó Balázs munkaszerződése, amely öt évre szóló megbízatás.

Mint ahogy arról már beszámoltunk, Mirkóczki Ádám polgármester jelenlegi jogkörével élve visszavonta az egri közgyűlés azon határozatát, melyben Szőcs Arturt nevezték meg mint a Gárdonyi Géza Színház új igazgatóját. A döntés után azonban hetekig semmilyen értesítést nem kapott a jelenlegi, s immár újból kinevezett direktor, Blaskó Balázs.

A színiigazgató most kérdésünkre elmondta, az előző héten már többször is próbálta felvenni a kapcsolatot a városvezetéssel telefonon is, e héten pedig e-mailben érdeklődött arról, hogy mik a további teendők.

– Csütörtökön érkezett meg a munkaszerződésem végül, amely öt évre szóló megbízatás. Választ nem kaptam: sem telefonon, sem személyesen nem beszélt velem sem a polgármester, sem más a hivatalból – árulta el Blaskó Balázs.

A polgármester korábban azt mondta, ha a színház nonprofittá válik, az igazgató személye is változik. Azonban az országban több teátrum is átalakult ily módon, s ez nem volt bevett gyakorlat, továbbá az ötéves szerződés sem erre enged következtetni.