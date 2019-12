Megszentelték az újborokat az egri Bazilikában

A hagyományokhoz híven a december 27-i, Szent János-napi mise után megáldották az oltár elé helyezett újborokat.

A pénteki szertartáson megjelentek a fertálymesteri testület tagjai, az Egri Borbarát Hölgyek és az Egri Borvidék borrendjeinek képviselői is. A székesegyházban a borvidékhez tartozó települések is képviseltették magukat és nedűiket. A misét dr. Csizmadia István, az egri Bazilika plébánosa celebrálta és kérte az Úr áldását az újborokra és fogyasztóira is.

A borszentelés után az Egri Borvidék Hegyközségi Tanács a Líceumban beszámol az éves szőlőtermelésről, és az Egri Borminősítő Bizottság éves munkájáról is tájékoztatást adnak.

Rendhagyóan a 2019-es szőlőtermésről Farkas László számolt be, aki az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának küldötte a Hegyközségek Nemzeti Tanácsában. Az idei év sajátosságait és nehézségeit ismertetve kiemelte, rendkívüli esztendő volt.

Az Egri Borvidék Borminősítő Bizottság munkájáról annak elnöke, Patai István számolt be. Kiemelte, 424 minta kapott megfelelő minősítést a testülettől, ez az idén 111 ezer hektoliter bor volt. Az arányokról kiderült, Egri Bikavér Classicból 57 ezer hektoliter felelt meg a kritériumoknak.

További részletek a Heves Megyei Hírlap december 28-i számában.