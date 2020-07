Megújultak a köztéri műtárgyak Gyöngyösön

A mátraaljai településen a Fő téri és a Bugát Pál téri szökőkutak felújítása után immár megújult a Hanisz Imre téren lévő oroszlános ivókút is, amit a városi kiváltság 650. évfordulójára állíttatott Gyöngyös még 1984-ben.

Juhász Katalin, az önkormányzat Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóságának vezetője a Heolnak elmondta: a reneszánsz stílusú ivókutat szemcseszórással és üveggyöngyszórással vízkőmentesítették, kitisztították az oroszlánfejeket ábrázoló vízköpőket, majd impregnálták a felületet. A város történelmét megörökítő bronz domborműveket lelakkozták, így azok ismét eredeti szépségükben pompáznak.



Miután az önkormányzat az idén egymillió forintot különített el a szökőkutak, ivókutak karbantartására, még a nyáron szeretnék megtisztíttatni a belvárosban lévő kakasos kisfiút ábrázoló ivókutat is, ha ezt a rekonstrukciót a költségvetés is engedi. A városüzemeltetési igazgató mindehhez hozzátette: a munkát végző cég vállalta, hogy hamarosan megtisztítja és rendbe teszi a Huszár szobor talapzatát is.