Minden régi gyöngyösi család őriz valami titkot az Orczy-kastélyról

A Mátraalján élők körében a Mátra Múzeum, illetve az ezen intézménynek helyt adó Orczy-kastély hosszú évtizedek óta fogalom.

– Minden régi gyöngyösi család őriz az épületről, a kertről valami titkot, amely nemzedékeken keresztül hagyományozódott apáról fiúra. Az elmúlt harminc évben a múzeum történészeként sokakkal találkoztam, beszéltem, akik megosztották velem a tudásukat rejtett ajtókról, titkos alagutakról, kerti földalatti bunkerekről, puskacsőből készült kerítésről. Ezek természetesen léteznek, de egy kicsit más funkcióval készültek, mint ami a köztudatban él – hangsúlyozza Báryné Gál Edit, a múzeum igazgatója.

– A város XVIII–XX. századi története szorosan összefonódik az Orczy család történetével. Báró Orczy Lőrinc – bár idejének nagy részét Egerben vagy Pesten töltötte – itt emeltetett barokk kastélyt. Az építés körülményeire a főúr leveleskönyvéből következtethetünk – magyarázza a múzeumigazgató. – Még 1824 körül építették át klasszicista stílusban. A keleti szárnyat lebontották, s itt nyitva meg az új főbejáratot, teljesen átalakították. Az U alaprajzú épület keleti és nyugati oldalszárnyát északon összekötötték, így egy teljesen zárt belső udvarú városi palotát hozva létre.

Ez a hely adott otthont 1849. április 1-jén a Görgey vezette haditanácsnak, itt szállt meg ekkor Kossuth Lajos, majd három évvel később Ferenc József volt a család vendége.

– A gyöngyösi és a megyei önkormányzat 2004-ben közösen pályázott a kastély és a kert felújítására. A falkutatások és régészeti feltárások során az apró részletekből kirajzolódott az építéstörténete, nagy méretű freskók kerültek elő – részletezi az intézmény vezetője.

Az épület teljesen alápincézett, számos addig ismeretlen átjáróra bukkantak. Aki ma ellátogat ide, az részese lehet mind a barokk, mind a klasszicista hangulatnak. A rekonstrukció színvonalát 2009-ben értékmegőrzés kategóriában Europa Nostra díjjal ismerték el.

A birtok is megújult

Az ezredfordulóra a kéthektáros park is annyira elavult állapotba került, hogy teljes revitalizációja vált szükségessé. A kastélypark felújításakor angolkert típusú újjáépítés jöhetett csak szóba. Ez a megoldás a már védett természetvédelmi értékek további sorsa szempontjából is ideális volt. A kastélypark tervezésének fő szakmai szempontjai a meglévő természetvédelmi értékek óvását és a növény- és állatfajok fajszámának növelését, ezek megismertetését tartotta szem előtt.