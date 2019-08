Minőségi előadásokkal igyekszik kiszolgálni az egri közönséget

Kelemen Csaba immár 25 éve vezeti az Agria Nyári Játékokat. A színművésszel az ABBA Tribute Show koncert előtt beszélgettünk.

– Nem kevesebb mint negyed évszázada szervezi az Egerben nagy népszerűségnek örvendő Agria Nyári Játékokat. Ez azért nem kis idő…

– Az Agria Nyári Játékok idén ünnepelte 44. évfordulóját, amelyből büszkén mondhatom, hogy 25 év az én nevemhez fűződik. Már 30 éve élek Egerben, ahol olyan erős színházszerető, színházértő, s igényes közönségéggel volt szerencsém találkozni, amiért megéri dolgozni. Azoknak a produkcióknak a résztvevői, akik itt fellépnek, mind érzik azt a hálát, amelyet a helyi közönség áraszt feléjük. Ezért is éri meg ezt csinálni! Az én célom is mindig az, hogy olyan minőségi programot nyújtsak, ami valamilyen formában minden igénynek megfelel. Fontos, hogy minden műfajt meg tudjunk mutatni, és minden műfajból az országos legjobbat vonultassuk fel.

– Mi alapján állítja össze az előadott produkciók listáját?

– Egy tőlünk teljesen független cég által készített felmérésben minden évben elvégzünk egy közvéleménykutatást, és annak alapján állítjuk össze a következő évi programot. Az elhangzott vélemények között elsősorban az szerepelt, hogy az emberek musicalt, nyári, zenés előadásokat, operetteket szeretnének. A közönség részéről az is megfogalmazódott, hogy nyáron szükség van a könnyű, szórakoztató, zenés vígjátékokra. Ezért is fontos, hogy legyen koncert. Egerben keletje van a táncnak, így minden évben legalább 1-2 táncprodukciót is láthat a közönség. Ezért is szerződtetem Egerbe már több mint tíz éve, a világhíres ExperiDance együttest. Vona Tiborral már most megbeszéltük, hogy jövőre a Tesla című produkciót hozzák el, ami nagyjából már el is készült. A napokban egyébként itt Egerben, négy hónapnyi kihagyás után kelt újból életre ez a csodálatos csapat, amely egyébként világhírű, és olyan értéket teremtett, ami páratlan e világon. Magyarországnak erre büszkének kell lennie. Mindig igyekszem elhozni a legjobb operetteket és musicaleket az egri közönségnek, hiszen ezeknek az előadásoknak a megtekintése egy életre szóló emlék marad. Ami ide jön, az kivétel nélkül minőség, s nekem ez a legfontosabb. Tavaly, húsz év után búcsúzhattunk el az Egri csillagok produkciótól. Idén nagyon sok munkával egy vadonatúj előadást sikerült létrehoznunk. Új díszlettel, jelmezekkel, és kilencven százalékban új színészekkel. A társulat gyakorlatilag teljesen megfiatalodott. Annak idején 139 jelentkező érkezett a castingra, s úgy gondolom, az országban a legjobb szereposztást sikerült megtalálnunk. Az elején kicsit tartottam attól, hogy a zenei tudás mellett a színészi képesség majd el fog veszni, de szerencsére ez nem történt meg. A színészi jelenlét legalább olyan színvonalas mint a zenei tudás. Május 26-án mutattuk be először a darabot a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a közönség több mint tíz percig állva tapsolt. Egerben is fantasztikus volt a fogadtatása, még az eső sem riasztotta el a közönséget.

– Jól tudom, hogy kiemelt figyelmet fordít a gyermek-előadásokra, s idén Ady Endre halálának évfordulójára is valami különlegessel készült?

– Van a Líceumtól nem messze egy kétszáz fős kamaraszínházunk, amely előadásain minden alkalommal 100-120 néző fordul meg. Örülök, hogy új helyen mutathattuk be a gyermekeknek szóló előadásainkat, amelyek számát a nagy érdeklődésre való tekintettel idén 16-ról 18-ra növeltük. Idén volt száz éve annak, hogy az egyik legnagyobb költőnk, Ady Endre elhunyt. Ez alkalomból a napokban léptünk fel egy Ady-műsorral, amelyről büszkén mondhatom, teljes telt háznak örvendett. Úgy gondoltam, Ady Endre megérdemli, hogy sokkal többet foglalkozzunk vele, és méltóképp emlékezzünk meg rá. Hihetetlen zseni volt, az életünk része, ezért gondoltam úgy, hogy előadással szeretnék fejet hajtani az emléke előtt. Májusban egyébkét előadtuk a Líceumban a Fejedelem című előadást is, amely Rákóczi Ferenc egész életét mutatta be, s egy héttel ezt megelőzően pedig bemutattuk a kamaraszínházban a Zrínyi Ilona életéről szóló monodrámát, amely egy hihetetlen sikerű, a korra hangolódó gyönyörű előadás volt. Ezek a programok az egri közönséget szolgálják, s nekem az a célom, hogy az ő igényeiket maximálisan ki tudjam szolgálni.