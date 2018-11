Nem mindennapi zenei randevú: bárdok hatvani a múzeumban

A Nyáresti dallamok rendezvényei után a Hatvany Lajos Múzeum új zenei sorozata kifinomult érzékű érdeklődőket csalogat az előadóterembe.

A címben nem színházi kellék a bárd, ami rejtelmesen lóg a falon. Nem is szaki kezébe való, hogy váratlanul lesújtson vele. Ezúttal Arany walesi bárdjainak modern kori utódairól van szó, vagyis majdnem. De akár Shakespeare-re is utalhatnánk, akit nemes egyszerűséggel csak ekképp aposztrofáltak az angolok: the Bard. Merthogy a bárd költőt jelentett a keltáknál, a gallok pedig vándorénekes fogalommal bővítették ki a jelentését. Fontos kitétel, hogy a XV. századi énekesek kizárólag a saját szerzeményeiket adták elő. Viszockij sem mások tollával ékeskedett alig fél évszázada, hiszen ő maga volt az ikonikus „szovjet bárd”.

Más idők járnak már: egy bárd, pláne kettő-három, zokszó nélkül ad elő közismert dalokat, amelyeket mások szereztek. Ez történt a Hatvany Lajos Múzeum legújabb zenei sorozataként beharangozott Hatvany Bárdok ­nyitókoncertjén is. A Besh o’droM, majd később a Butterfly Effect, a Delalamm és a Makám énekeseként is fel-feltűnő Magyar Bori és a vele duózgató gitáros-énekes Kardos Dániel, valamint az egyszemélyes zenekarként régen befutott szájharmonikás-gitáros-dobos-énekes Teddy Harpo dzsesszesített világslágereket adott elő. Hangulatosra sikeredett a zárt múzeumtermi koncert. Habár az előd Nyáresti vándordallamok szabadtéri, múzeumudvari sikereit még nem érhette utol.

Októberben Zoi Florosz színész-előadóművész volt a zenei est házigazdája, a vendége a nyíregyházi színész-énekes, Milák Mózes. Fellépésükhöz fűzte a múzeum a kenyér napját. A novemberi zene­esten kiderült, hogy Hatvanban is születhet Hatvany Bárd, sőt, mindjárt kettő is.

A helyi zeneiskolából Szabó Krisztina tanítványai, Molnár Eszter és Pető Martin léptek fel. Előbbi Edith Piaf-sanzonokat, utóbbi musicalrészleteket énekelt. Az eseményt a Márton-naphoz kapcsolódó előadás és kóstoló gazdagította. A zene vagy a kóstoló hozta-e meg a közönség kedvét, aligha tudni, de egyvalami szemmel látható volt: az új zenei sorozat kifinomult érdeklődőket csalogat a múzeumba.

A Hatvany Bárdoknak februártól lesz folytatása.