Ökobalett és erotikus fantázia Ravel zenéjére az egri színházban

A Gárdonyi Géza Színház társulata évek óta követi azt a módszert, hogy népszerű, igényes komolyzenei művekre készít koreográfiát, ezáltal maga a zenemű is érdeklődésre tarthat számot, s így mernek vállalkozni egész estés nagyszínpadi produkcióra. Valljuk be, nagy merészség szavak nélkül a székhez láncolni másfél órán át a közönséget. A minőség, igényesség, és mély gondolatiság azonban meggyőzi az egri nézőket is.

A múlt évadban Bartók, az idén Maurice Ravel zeneművei szolgáltattak alapot az előadáshoz, s ha bízunk az idei évad megvalósulásában, akkor Beethoven V. szimfóniája következik táncban elbeszélve. Szeptemberben a Boleróval nyitottak a teátrumban.

Topolánszky Tamás Harangozó-díjas érdemes művész az egész estés előadás első két részében alkotótársaira bízta a rendezést. Az évek alatt valóban igazi műhellyé alakult az egri társulat, ahol a tagoknak alkalmuk van megfogalmazni szuverén gondolataikat, akár szólótáncosként, akár koreográfusként.

Az ökobalettként aposztrofált első darab elsivárosodott és elembertelenedett világunkról ad látleletet Scarbo címmel. A színpad közepén lecsupaszított, lombja vesztett fa áll. E köré szerveződik a mozgás, melyben hivatali szürkében mozgó alakok végzik mindennapi rutinjukat. Ezek vagyunk mi. Csak fiatal művész fogalmazhat ilyen kegyetlenül. A zenék – Ravel-sanzonok – a kulisszái ennek az iszonytató és apokaliptikus víziónak, mely a pusztulásra ítélt környezeti világunk rémképét vetíti elénk. Pinczés István Jászai-díjas rendező dramaturgiai munkája segítette a megfogalmazást. Rovó Virág, akit már több éve láthatunk szólistaként és alázatos szereplőként a társulatban, most megmutatta, hogy alkata ellenére lelki magasságokba képes röpíteni minket.

Az est második darabja Halász Gábor koreográfiája Maurice Ravel alapvetően balettzenének írt Daphnisz és Chloé című műve második tételére. A zene itt invencióként szolgál. A koreográfia absztrakt formában ábrázolja a föld helyszíneit, s bemutatja a bolygót benépesítő lények elkerülhetetlennek látszó pusztulását. A mozdulatok tengeri lények, puhatestűek, halak és madarak vergődését idézik. Stilizált mozdulatokban mutatja be a társulat azt az értelmetlen harcot, amit az anyagiak birtoklásáért folytat az ember. A díszletben is megjelenített kék bolygó végveszélyben van, az utolsó pillanatokat éli. Nem is tudtuk, hogy a művészi eszközökkel megidézett világ milyen kézzelfogható valóság lesz pár napon belül.

Az est harmadik darabja a Ravel Bolerójára készített Táncfantázia Topolánszky Tamás műhelyéből. Nemcsak a zene ragad magával minket, hanem a szokatlanul szuggesztív díszlet és jelmezek, melyek a rendező-koreográfus mellett Papp Janó munkáját dicsérik.

A súlyos vörös drapériák extatikus és erotikus színezetet adnak a lendületes mondanivalónak. Mint tudjuk, a tánc a sejtetés művészete. Szavak nélkül kell elmondani azt, ami sokszor kimondhatatlan, és csak az érzések szintjén van. Pontosabban nemcsak a megértés, hanem a megérzés mélyebb szintjén.

Nem tudok jobbat írni a műsorfüzet mondatainál: „A kozmikus semmiből megszülető, az univerzumban elvegyülő és abból eleve elrendelten kiváló ember beléje kódolt genetikai parancs szerint él, és élni akar tovább. Az egymás számára teremtett kiválasztott férfi és kiválasztott nő szerelmes egymásra találása az egyedüli és kizárólagos záloga a jövőnek.”

A darab szólistái Emődi Attila és Kelemen Dorottya, s a többiek mind: Giolo Del Santo, Martina Tizzi, Novák Laura, Rovó Virág, Pita Márk, Tóth Karolina, Törteli Nadin a GG Táncban megvalósuló sokéves építkező munka eredményeként mára a hazai táncos előadó-művészet élvonalában vannak.

Topolánszky bebizonyította Blaskó Balázs igazgatása alatt, hogy ez a művészeti ág önálló műfajként is megállja a helyét. A társulat rangos helyet vívott ki magának, s ilyen színvonalú produkciókkal bátran léphetnek nemzetközi porondra is. Reméljük, hogy lesz rá alkalmuk akár csak az idei évben is. A Nagy Zoltán zenei vezetővel való együttműködés is gyümölcsöző, s ebben a produkcióban a szcenikusok (Engler Imre, Fodor Zsolt) s a fővilágosító Oláh Sándor munkáját is érdemes kiemelni. Az összhatásban nagy szerepe van a fények összjátékának.

A pályája zenitjén levő Topolánszky viszi tovább azt, amit a Szegedi Kortárs Balett műhelyében szólistaként Juronics Tamás mellett alapozott meg. Mára már kialakult összetéveszthetetlen egyéni művészi habitusa, amely koreográfusként is a nemzetközi élmezőnybe emeli. A színpadon, munkáiban szenvedélyes és határozott karaktert mutat. Reméljük, még sokáig követhetjük művészi kiteljesedését.