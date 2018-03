Orgia, teremtéstől végítéletig

Tömeggyilkosságokat rendeztek a nyilasok 1944-45-ben a Maros utcában. Ezt az időszakot idézi meg komoly kutatómunka után megszületett, formai szempontból is újat adó, kiváló regényében Zoltán Gábor, aki Molnár Ferenc vendége volt a Kepes Irodalmi Szalonban. Az Orgia szerzőjével az est előtt váltottunk szót.

– Mennyi időt szántál a könyv megírására?

– A megírása már gyorsan ment. Eredendően nem is ezt a könyvet akartam megírni. Rengeteg anyagot gyűjtöttem, de elakadtam az írással, s akkor fogtam bele ennek a regénynek egy korai változatába. Első 20-30 oldalát elolvasta a Kalligram kiadó igazgatója, Mészáros Sándor, s azt mondta, ez kell neki. Szabott egy határidőt, meg egy terjedelmet. Ez tett helyre, ez segített, de valószínűleg már csak egy ilyen lökés hiányzott, hogy megírjam végre ezt a dolgot. S határidőre, a kért terjedelemben meg is történt, úgy egy év alatt.

– De ezt az egy „alkotói évet” hosszú kutatási idő előzte meg…

– Életformaváltást jelentett, hogy megint írok, mert előtte éveket töltöttem kutatótermekben, vagy könyvtárakban. Otthon pedig a jegyzeteket javítgattam, s csak maradék időmben tettem kísérletet arra, hogy ebből írjak valamit.

Zoltán Gábor Budapesten született 1960-ban. Rendező, szerkesztő, író. Vámos László tanítványaként, színház-rendező szakon végzett, osztálytársa volt Csizmadia Tibor, a Gárdonyi Géza Színház volt direktora, valamint Éry-Kovács András, a Harlekin Bábszínház igazgatója. Kőszínházi keretek között csak két szezonban tevékenykedett. Ezt követően alternatív társulatokkal dolgozott, majd a Magyar Rádió külső, később belső munkatársa lett. Sok tucatnyi hangjáték, irodalmi műsor szerkesztője, rendezője volt. Másfél évtized után kezdett ismét írni. Első kötete 1997-ben jelent meg. Orgia című regényét Aegon-díjra jelölték, következő könyve áprilisban jelenik meg Szomszéd címmel.

– Tulajdonképpen mi volt az indíttatásod arra, hogy elkezdd ezt a témát feszegetni?

– Egyfajta általános válság. Az, ami korábban lezártnak, vagy nem is létezőnek tűnt – az 1944-45-ös események –, sokkal inkább jelen vannak, mint ahogy én hittem, vagy hittük. S ez maga lezáratlanságában, feldolgozatlanságában meglehetősen zavarja a mindennapokat. Másrészt arra döbbentem rá, hogy létezik egy olyan téma, mely minden szempontból közel van hozzám. Mindenekelőtt térbelileg: a lakóhelyem környékén történt eseményekkel kellene foglalkoznom, amelyekről magam is roppant keveset tudtam korábban. Nagyon fájdalmas volt, hatalmas gátlások épültek köré. Ráadásul elsőként a saját gátlásaimon kellett átverekedni magamat. De ezt most tudtam megtenni. Tíz, vagy húsz évvel korábban nem sikerült volna. Pedig már akkor neki kellett volna mennem a témának, hisz akkor több túlélő volt még közöttünk. Sőt, az is elképzelhető, hogy nem lett volna jó, mert az emberek érzékenysége azért befolyásolt, s több személyes találkozás esetleg egészen más könyvet engedett volna megírnom.

Zoltán Gábor a Kepes irodalmi est vendége volt Fotó: Berán Dániel

– A regény szereplői közül – akik mind valós alakok, a nyilasok mind saját nevükön, az áldozatok álnéven szerepelnek – ki került hozzád a legközelebb?

– Természetesen Renner, az áldozatból tettestárssá váló főszereplő, hisz ez azért – akár hogy is nézzük – az ő regénye. Másfelől fontos számomra egy festőnő és az ő kilenc esztendős kisfia, akiket december 24-én, vagyis szenteste végeznek ki a Városmajorban. Hosszan küzdöttem, hogy valamit felszínre hozzak az ő életművéből, de alig sikerült. Akik elpusztították, sikerrel jártak. Nemcsak az életét vették el, hanem egy művész nyomait is kitörölték a világból. A másik főszereplő pedig az a nagy közös lény, amit a nyilasok jelentenek – így, együtt. Nem kívülről figyelem őket: elég közel kerültek hozzám érzelmileg, gondolatilag is. Nem mint valami különös, idegen jelenséget látom őket – együtt és külön –, hanem a legközvetlenebb ismerőseimmé váltak.

– Ez azt is jelenti, hogy akár Renner, akár a nyilasok irányába egyfajta megértés alakult ki benned?

– Pontosan! Amit nem sikerült megértenem, azt nem írtam meg. Vannak történetek, amiket még nem sikerült felfognom. Ezeket inkább hagyom. Lehetséges, hogy egyszer majd megértem, vagy ha én nem, hát megérti más.

– Érdekes formát találtál a történet elmeséléséhez. A nagy ívű részeket egészen hiperrealista képek teszik még bizarrabbá, izgalmasabbá, élet- vagy halálszagúvá. Ez honnan jött?

Teltek az évek, és sehogy sem találtam azt a nyelvet, amin igazán meg tudom fogalmazni mindazt, amit át akarok adni, amit át kell, hogy adjak. Aztán egyszer csak ez lett. A kicsi részek felé pedig eleve haladt a dolog. A kutatásnak és a feldolgozásnak is megvan a párhuzama a történetírásban: a mikrotörténelem irányzata. Amikor is lemondanak arról, hogy az egész világ folyamatait összefüggésrendszerbe helyezzék az ősközösségtől a dicső beteljesülésig, vagy a teremtéstől az utolsó ítéletig. Belemennek egy térben és időben is szűk területnek a felkutatásába, ott azonban a végtelenségig mindent kikutatnak, s ez nagyon termékeny tud lenni. Ez volt az én ihletőm.

– Éreztél valamiféle megkönnyebbülést, amikor leadtad végül a kéziratot?

– Elárulok egy nagy titkot: az írók nem mindig biztosak abban, hogy amibe belekezdtek, azt sikeresen be is tudják fejezni. Én az átlagnál is kevésbé bízhattam benne, hogy ezt sikerül megcsinálnom.

– Sikerült, és fontos regény a mai magyar irodalom és a közgondolkodás szempontjából. Milyen üzenetet hordoz szerinted?

– Remélem, hogy érdemes lesz elolvasni öt, vagy ötven év múlva is. De, hogy a kérdésre is válaszoljak: igen, nagyon közel vannak azok a rémségek, amik akkor és ott megestek, ráadásul az emberrel viszonylag könnyen előfordulhat, hogy hasonló helyzetbe kerül, mint áldozat, vagy mint elkövető. Ezektől nem vagyunk egyszer s mindenkorra megvédve. Nekem azért érdekes erről beszélni, mert minket úgy neveltek, hogy mindez el volt előlünk fedve. Sem otthon, sem az iskolában, sem a templomi hittanórákon nem hívták fel a figyelmünket arra, hogy ez a veszély mennyire jelenvaló. Most azonban megláttam, hogy itt van, akár a mindennapjainkban, s erről beszélni kell! Sőt, a beszéd előtt és a beszéd után is szembe kell vele nézni!