Poroszlói kislány is bejutott a Nemzeti VERSeny középdöntőjébe (videó)

Polgár Regina produkciójára október 18-ig lehet szavazni a YouTube közösségi videó megosztó portálon.

A Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesülete évente meghirdeti felmenő rendszerű, rendhagyó versmondó és versklip versenyét, a Nemzeti VERSenyt. Idén a Középdöntősök közé jutott megyénkből a poroszlói Polgár Regina, akinek produkciójára október 18-ig lehet szavazni a YouTube közösségi videó megosztó portálon. A Vass Lajos Általános Iskola harmadik osztályos tanulója Szabó Lőrinc Lóci óriás lesz című versét adja elő.

– Először veszek részt a Nemzeti VERSenyen. Ilyen megmérettetésen még soha nem indultam, de családom szinte minden nőtagja versmondó volt, a testvérem Zsófi is. Engem is egyre jobban érdekelt a szavalás és édesanyám is sokszor biztatott a közös verstanulásra – árulta el Regina, aki felnőttként majd tudós szeretne lenni.

A vállalkozó kedvűeknek négy verssel kellett nevezni, Regina fiatal kora ellenére saját elképzelése alapján állította össze magának a listáját, mellyel az elődöntőkön már túljutott.

A versenyen nincsenek korosztályok, mindenki egy csoportban indul életkortól függetlenül. Összesen három versenyző juthat még tovább a közönségszavazás révén, hogy november közepén a többi döntőssel már a Nemzeti Színház színpadán rendezett élő szuperdöntőn bizonyíthassanak.