Portréfilm készült Gyuri bácsiról, a bükki füvesemberről

A Líceum Televízió készített a 92 éves Szabó Györgyről portréfilmet, amiben a szakember gyermekkoráról és mindennapjairól is mesél.

A most készült portréfilmből megtudhatjuk, ki ismertette meg Gyuri bácsit a gyógynövényekkel, hogyan telt a gyermekkora. Azt is elárulja, hogyan segít tudásával másokon, és hogyan adja át ismereteit a fiatalabbaknak, és hogyan is tölti mindennapjait az idén 92 éves füvesember.

A koronavírus-járvány kapcsán korábban már megszólalt Szabó György és lánya, Lopes-Szabó Zsuzsa, amiről mi is beszámoltunk portálunkon. Akkor a hiteles helyről való tájékozódásra, és az immunerősítés fontosságára hívta fel a figyelmet.

Április 15-én, 92. születésnapja alkalmából a gyorgytea.hu-n adott interjúban a gyógynövények felhasználásáról, a koronavírus kialakulásáról és a neves nap alkalmából három kívánságát is elárulta a szakember.

Ajánlókép:A bükki füvesember a természetben érzi otthon magát Fotó: gyorgytea.hu