Régi nyár: nosztalgia és fővárosi színvonal a Gárdonyi színházban

Megjött végre a tél, és mi a régi nyárról nosztalgiázunk a Gárdonyi Géza Színházban. A nézőtéren – az előadás közepén – hangosan felsóhajtott valaki a nyugdíjas publikumból. Megnyilvánulását hangos ­egyetértő moraj követte és némi derültség. Mert jó belefeledkezni a fiatalság szép pillanataiba!

Az egri teátrum közönségbarát műsorral állt elő az idei évadban, amely kiemelten a magyar szerzők műveire koncentrál. Jól illeszkedik a sorba Lajtai Lajos-Békeffi István-Szenes Iván Régi nyár című operettje, amelyet november 16-án mutattak be.

A történet két mondatban összefoglalható: az ünnepelt primadonna mély sóhajokkal emlékezik egykori partnerére, aki bár szerette, de tizennyolc éve elhagyta. Az illető aztán teljes valójában meg is jelenik a színen, de magával hozza fiát, aki viszont jó partinak látszik. S éppen illik a primadonna frissen felcseperedett leányához, aki pont most hagyta ott a svájci nevelőintézetet, azért, hogy színésznő legyen. Ezt meg kell akadályozni! A fiatalokat összeismertetik, hogy aztán megnyugtató polgári házasság legyen a dologból.

A régi szerelmeseket Saárossy Kinga (Mária) és Vókó János (báró Jankovits) alakítja, jó ritmusérzékkel, mértéktartó eleganciával. Megcsodálhatjuk Saárossy Kinga tökéletes megjelenését, kifinomult kosztümjeit (Laczó Henriett munkája), és elandalodhatunk Vókó még mindig bársonyos hangján, s mindegyre gyönyörködhetünk a fülbemászó slágerben: Hol van az a nyár, az a régi szerelem…

Az egri előadásban a fiatalok igazán minden próbát kiállnak: Zsuzsi (Nagy Szilvia) és Miklós (Török Tamás) szép hanggal, üdén és nagy biztonsággal mozog a színpadon, zenés műfajban már nem először szerezve örömöt az egri publikumnak.

A mellékszerepekben kortársaik is frissek, üdék, zeneileg felkészültek (Nagy Barbara, Nagy Fruzsina Lilla, Csathó Norbert), hibátlanul intonálnak.

Az operett elmaradhatatlan buffó szerepkörében láthatjuk Rácz Jánost, aki a szegény, ám leleményes rokon, Trafina úr alakjában most is sziporkázik: hol lámpaernyőnek öltözik, hol a nősüléstől tartó, ám a párkapcsolatra megfelelő anyagiak reményében mégis rávehető agglegényt alakít. Mimóza szobalány szerepéből mulatságos és árnyalt karakteralakítást láthatunk Dér Gabitól. Előbb gyerekdarabokban mutatta meg komikai erényeit, utóbb pedig már szinte minden ilyen típusú szerepet rá osztanak, és karakánul meg is felel az elvárásoknak.

A díszlet hangulatos és jól használható. A múlt század elejének polgári miliőjét idézik Mária lakosztályának áthúzott ülőalkalmatosságai, s a Horváth kerti kisvendéglőt is ilyen kedélyes lugasos, kockás abroszosoknak őrizzük emlékezetünkben. Halasi Imre rendező gondolt a nézőkre: kellő tere és ideje van a máshonnan is ismerős betétdaloknak (Legyen a Horváth kertben Budán), amit jó érzékkel támasztanak alá a GG Tánc csoportos és fergeteges mozgás koreográfiái (Topolánszky Tamás munkája). A helyzetkomikum adta lehetőségeket is kihasználja a rendező: kellő időben jönnek-mennek, vagy egymással, vagy éppen kalapos dobozokkal akadnak össze a szereplők.

A zenekari árok alkalmi muzsikusai nagy biztonsággal szolgáltatják a háttérzenét Nagy Zoltán karmester irányításával. A dalok hibátlanul hangzanak el, még annak árán is, hogy van duett, ami észlelésem szerint felvételről megy. Nem oly rég a Fővárosi Operett Színház adta elő ezt az édes-bús darabot. Az egri színház is tudja ezt a színvonalat hozni. Nyilvánvaló, hogy Marik Erzsébet szigorú korrepetitori munkája, s a színészek fegyelmezettsége hozzájárul ehhez. Sok előadást jósolok a produkciónak ebben az évadban, ami jó, mert felzaklatott mindennapjainkba színt és vigasztalást csempész be.

