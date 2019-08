Remekeltek a Heves megyei iparművészek a Budai Várban

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége immár 33. alkalommal rendezte meg a Mesterségek Ünnepét a Budai Várban.

Az évek során a rendezvény a kézművesek, népművészek legnagyobb ünnepévé vált. Mint az Kiss Istvántól, az egyesület vezetőjétől megtudtuk, a Heves Megyei Népművészeti Egyesület mesterei harminckettedik alkalommal mutatták be tudásukat, alkotásaikat. Az elvárásoknak, az előzetesen megjelölt kritériumoknak megfelelően a hangsúly idén a látványos szakmai bemutatókra helyeződött.

Az egyesület négy látvány műhelyt működtetett. Tóth Lóránt népi iparművész működő vízi fűrész modellje nagy érdeklődést váltott ki, alkotója az Év Mestere címet is elnyerte. Czipó Tamás fafaragó helyszínen készített állatfigurái ugyancsak elvarázsolták a közönséget. A szövő műhely új, belső kialakítása egy palóc ház szobáját idézte, melyben Fiala Magdolna készítette a szebbnél-szebb kelméket. Új attrakcióként építettek fel egy hamisítatlan kosárfonó műhelyt, mely egy palóc porta benyomását keltette, ahol fonott, pacsit kerítésű udvarban Mucsonyi Zsolt kosárfonó mutatta be a szakma fogásait, alapanyagait.

Berzeviczy-Fehér Jánosné viseletkészítő, népi iparművész, a népművészet mestere palócviseletei, ruhái kedvéért messze földről is jöttek az érdeklődők. Torba Ildikó szűrrátét készítő népi iparművész, hagyományokat őrző, mégis modern ruhái, kiegészítői is igen nagy sikert arattak. Az egyik legritkább mesterséget, a lószőrékszer készítést Szontaghné Demeter Ágnes népi iparművész mutatta be. Csodálatos nyakékek, gyűrűk, fülbevalók készültek a látogatók szeme előtt. Kovács Zsolt üvegfestő míves mintái, színei, műremekké nemesítik a használati tárgyakat.

Az augusztus 17-20. között megrendezett Mesterségek Ünnepén a Heves Megyei Népművészeti Egyesület mesterei, tudásuk legjavát adva, méltón képviselték megyénket, városunkat a kézművesek legnagyobb, nemzetközi hírű seregszemléjén, a Budai Várban.