Rendhagyó tárlaton jártak az egriek

A Természettudományi Múzeum legújabb időszakos kiállítását, – Attila örökösei a hunoktól az Árpád házig címmel – sikerült megtekintenie az egriek egy csoportjának.

A Magyarságkutató Intézet irányításával archeológusok, antropológusok, régészek és más kutatók a legkorszerűbb módszerekkel hasonlítják össze a Kárpát-medence államalakító népeinek DNS-eit, melyek a csontokban megőrződnek. A kiállításon a hunok-avarok-magyarok kárpát-medencei megtelepedése történetén túl, számtalan arcrekonstrukción mutatják be a több gyökerű napkeleti népeket.

Fűrész János, az Ezüstidő Szabadidő Egyesület elnöke személyes benyomásként lapunknak azt is elmondta, nem meglepő, hogy III. Béla fejrekonstrukciója jelképes trepanációval igen hasonlít a Szent László hermához, de igencsak érdekes az utolsó Árpád-házi herceg Macsói Béla – aki III. Ratiszlav kijevi nagyfejedelem és IV. Béla Anna lányának kisebbik fia – sérült koponyája is, akit 1272-ben gyilkoltak meg, s a 2018-ban előkerült csontjain több, mint húsz kardvágást találtak. A tárlaton kisfilm mutatja be a csontok, sírok maradványok alapján a kutatás mai állását, amely szerint az avarkori és az Árpád-kori lakosság több, mint hatvan százaléka europoid, s közöttük meggyőző a hasonlóság és nagyjából húsz százaléknyira tehető az europo-mongoloid egyezés. Fűrész Jánosttól azt is megtudtuk, hogy a téma iránt érdeklődőknek jó hír, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel december 1-ig meghosszabbítják a kiállítást, így az még pár hétig látogatható.