Sokakat vonzott Egerben a civil ünnep és a szüreti fesztivál

Kettő az egyben a múlt hétvégén, azaz ekkor rendezték a Szépasszonyvölgyben a Egri Szüret fesztivált és a 25. Eger Civil Ünnepét. Az érdeklődőket szép idő, és igazi színes forgatag várta.

Az Andante Kamarakórus könnyed műsorával indult el a Szüret, majd Mirkóczki Ádám polgármester hivatalosan is megnyitotta a rendezvényt.

– Rendkívül nehéz év ez, de büszkeséggel tölt el, hogy ez már a harmadik boros esemény, s még egy áll előttünk október első napjaiban. Példamutató a szervezők munkája, s azt gondolom, a koronavírus árnyékában meg kell becsülni ezeket a napokat, eseményeket. Számos jó program, gasztronómiai ínyencségek várnak itt. Reményeink szerint méltó lesz az idei szüret az egri borvidékhez, mely méltó borokat is hoz majd – fogalmazott köszöntőjében.

Soltészné Tarnai Éva, a Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesületének elnöke csatlakozott a polgármester szavaihoz hangsúlyozva: ebben a zaklatott esztendőben ünnep ez a nap. Tarsoly József, egri hegybíró a szüretről szólt. Mint mondta, nehezen indult a tavasz, s ugyan szép állapotban volt a szőlő, s kevesebb környezeti szennyeződés érte, a lehűlés és a sok csapadék az első fehér szőlőt kényesen érintette.

– A kék szőlőben azonban várakozásink szerint szép bor lesz. Most a rozét gyűjtjük be, jövő héten pedig a kékfrankos következik – részletezte. A köszöntők után Csizmadi István atya áldotta meg a szőlőkoszorút.

A Szépasszonyvölgy ezúttal otthonául szolgált a jubileumi, 25. Eger Civil Ünnepének is. Az Egri Civil Kerekasztal elnöke, Kósa László úgy fogalmazott, Eger a civil társadalma nélkül nem lenne ugyanaz a hely, s az eseményt a közösségépítő munka ünnepének nevezte.

Ezek után átadták a Pro Agrai civil szakmai díjat, amelyet ezúttal az Életfa Környezetvédő Szövetség kapta. Az elismerést Csathó Tibor elnök vette át. A méltatásban elhangzott: az egylet 1989-ben alakult, de más a 60-as évek óta tevékenykednek. Küldetésük, hogy természeti és társadalmi szinten is fenntartható és élhető társadalmat építsenek, oktatással, szemléletformálással, aktív környezetvédelemmel, az információk terjesztésével, a helyi közösségek, a civil szervezetek és a demokrácia fejlesztésével, hálózati együttműködések segítségével.

A hivatalos megnyitó után a sokaság megismerkedhetett a civil szervezetekkel, egészségügyi szűréseken is részt vehettek, vagy az ízek utcájában kóstolhattak finomabbnál finomabb ételeket, s ihattak egri bort. Találkozni lehetett a Heves Megyei Népművészeti Egyesülettel is: az érdeklődőknek Balatoni Tibor fafaragó, Kovács Zsolt üvegfestő és Mucsonyi Zsolt kosárfonó tartott szakmai bemutatót. Aki veterán autókat szeretett volna látni, lehetősége volt rá, de az Agria Speciális Mentőkkel vagy a Heves megyei rendőrökkel is találkozhattak a kilátogatók.