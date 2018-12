Szellemi kincsünk a kékfestés hagyománya

Rangos nemzetközi ­listára került fel a hazánkban is alkalmazott kékfestő eljárás, amelynek ma is ­kiváló gyakorlói vannak. Fehér Jánosné egri alkotó jellegzetes viseletei is ebből az anyagból készülnek.

Felkerült a kékfestés hagyománya a szellemi kulturális örökség listájára. Így döntött az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) legutóbbi Port Louis-i tanácskozásán. A jelölést Magyarország, Németország, Ausztria, Csehország és Szlovákia közösen nyújtotta be. A hír hallatán a jeles egri alkotót, a népművészet mesterét, Berzeviczy-Fehér Jánosnét arra kértük, meséljen arról, miért dolgozik évtizedek óta előszeretettel a speciálisan készült anyaggal, kitől szerzi be azokat, s hogy hol találkozhatunk manapság gyönyörű viseleteivel. – Számomra ez a kelme nagyon kedves. Palócviseleteimhez kezdetektől fogva Sárdy János nagynyárádi és Kovács Miklós tiszakécskei népművészet mesterei, valamint 2017-től ifj. Sárdy János kékfestőmester alapanyagait használom fel. Az ok egyszerű, ragaszkodom a természetes anyagokhoz, amelyek kézimunka eredményei. A kékfestő is ilyen – mondta el lapunknak az alkotó, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg a Népművészeti Múzeumban látható az a tárlat, amelyen az ő munkái is szerepelnek. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS A kékfestés textilszínezési és -mintázási eljárás, amely a 18. és 19. században terjedt el Közép-Európában, leginkább len- és pamutvásznat, valamint selymet festettek kékre úgy, hogy a kelmére előzetesen úgynevezett gátlóanyagot nyomtak, ez a fehéren maradó felület adta a mintát, majd a kelmét indigóra színezték. Hazánkban a mesterséget ma néhány híres dinasztia műveli, ahol apáról fiúra száll a tudás. A szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló UNESCO-egyezményt 2003-ban fogadták el. A szellemi világörökség az ősöktől örökölt hagyományokat, kifejezésmódokat, előadóművészeteket, ünnepi rítusokat, társadalmi gyakorlatokat, régi tudományágak tudásanyagát tartalmazza. E rangos listán jelenleg szereplő magyar elemek a Kodály-módszer, a busójárás Mohácson, a táncházmódszer, a matyó népművészet és a solymászat. A kékfestés hagyománya 2015-ben került be a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe, idén novembertől pedig felkerült a hivatalos listára. Megtudtuk azt is, hogy Kékben, zöldben – Fazekasság és Kékfestés címmel nyílt kiállítás november 20-án a Budapesten, a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Múzeumában, ahol megtekinthetők a Sárdy János, Kovács Miklós, a népművészet mesterei és ifjabb Sárdy János kékfestő anyagaiból Berzeviczy-Fehér Jánosné által készült viseletek is. A sajátos válogatásnak köszönhetően a meghatározó színű textilek nem belesimulnak, hátteret biztosítanak a fazekas tárgyaknak, hanem önálló életet élnek. A tárlaton a kékfestés és a XIV. Alföldi Fazekas Triennálé díjazott alkotásai tekinthetők meg 2019. január 26-ig. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS