Szentistváni matyó lagzit tartanak Egerben

Egerben mutatkoznak be a szentistváni matyók szeptember 12-és és 13-án. Baranyi Mária, a szervező szentistváni Csibirka Hasznosságáért, Környezettudatosságért Egyesület alelnöke elmondta, a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán nyertek, a megvalósításban pedig partnerük az egri Város a Város Alatt Kft. lesz. Minden program ingyenes lesz.

Mint mondta, a helyszínt közel van a forgalmasabb csomópontokhoz, a Városfal utca 1. előtti téren mindkét napon 10-16 óra között szentistváni kézművesek portékágiból tartanak kirakodó vásár. Az egyesület nemrégiben adott ki egy színező füzetet, amely a szentistváni matyó mintákat tartalmazza, ezzel is ismerkedhetnek a vendégek. Ezen kívül lehet majd hímezni és szmokkolni is, de fűzhetnek vőfélypálcát, készíthetnek fababát, csinálhatnak csigát is a gyerekek és felnőttek.

Az Időalagút kiállítóterében a Szentistvánról szóló filmet vetítik és kiállítás nyílik az egyetlen népművészet mestere címet nyert szentistváni alkotó, Simon Istvánné Pozsa Magdolna hagyatékából.

Baranyi Mária elárulta, szombaton 11 órától és 13:30-tól nyelvi játékokat lehet kipróbálni a Kazinczy és Arany Penna-díjas Szőcsné Antal Irén vezetésével. Délután négy órától matyó lagzit tartanak. A szentistváni hagyományőrzők műsora másfél órás lesz, a készülődéstől a lánykérésen át a lakodalomig elevenítik föl a legfontosabb mozzanatokat.

Vasárnap 11:30-tól a szentistváni Karító és a Kis Karító Néptánccsoport lép föl, majd táncházat is tartanak azok számára, akik szeretnének bekapcsolódni.

Baranyi Mária szerint azért esett a választásuk Egerre, mert a hevesi megyeszékhely és Szentistván szorosan kötődik egymáshoz. A község 1945-ig az egri káptalan birtoka volt, egyébként is erős a katolikus vallás. Sok szentistváni dolgozik, vagy már él is Egerben, őket is várják a rendezvényre. Sokat számított a partner és Eger turizmusának ereje is, jó helyen mutathatják meg a matyó települések hasonlóságát és különbségeit. Baranyi Mária szerint jó lenne, ha újraéledhetne a korábban rendszeresen megtartott szentistváni Matyó Lakodalmas rendezvény.

(A borítóképen: Egy korábbi szentistváni matyó lagzin)