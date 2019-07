Szívmelengetőnek tartották az elismeréseket az Egri Bikavér Ünnep díjazottjai

Zajos sikerrel zárult az idei Egri Bikavér Ünnep, amelyen elismerések átadására is jutott idő. Kihirdették, kit választottak a 2018-as év egri szőlő-, illetve bortermelőjének és borgasztronómusának. Megkérdeztük a díjazottakat, hogyan fogadták az elismerést.

A tavalyi év egri szőlőtermelője Balázs András, az andornaktályai hegyközség elnöke lett, az év bortermelője Tóth Istvánné, a Varga Pincészet borásza. Míg az év borgasztronómusa címet Darvas Roland, az egri Forst-Ház Étterem és Kávézó tulajdonos-ügyvezetője kapta.

A szőlőtermelő Balázs András hosszú évek kitartó munkájának gyümölcseként tekint e címre.

– Jó érzés, hogy én kaptam meg a díjat, egy ilyen elismerés mindig pluszlendületet ad. Nincs könnyű helyzetben az ágazat, egy-egy ilyen díj viszont mindig kellemes visszajelzés, hogy az ember jól végzi a dolgát – mondta Balázs András. A szőlőtermelő gyermekkora óta erre a pályára készült, kezdetben csak vásárolt szőlőültetvényeket, majd maga is telepítésbe kezdett, ma már több tíz hektárt gondoznak feleségével. Jövőbeli tervei között szerepel borászatának fejlesztése, mint portálunknak nyilatkozta, eddig a szőlőtermesztés mellett nem nagyon jutott ideje rá, valamint szeretné modernizálni a szőlőtermesztésben használt eszközeit is.

Tóth Istvánnét nagy meglepetésként érte, hogy neki ítélték a borásznak járó címet. Szavai szerint nőként komoly kihívás talpon maradni hosszú távon ebben a szakmában, és bár pályája során számos díjat nyert, a mostani különösen melengeti a szívét.

Munkásságáról úgy fogalmazott, mindig kihívásként élte meg, és éli meg a mai napig is, hogy megismerhet egy-egy szőlőfajtát. Ahogy a kísérletezést is, s azt, hogy mit lehet a különböző fajtákból kihozni. Bár már nyugdíjas, és a családja néha noszogatja, hogy vonuljon vissza, amíg egészsége engedi, folytatni szeretné a munkát, a mostani díj is ebben motiválja.

Darvas Roland jó pár éve párjával az egri várban kirándult, és a városra letekintve azt mondta, el tudná képzelni, hogy Egerben dolgozzon. Majd a Dobó téren átsétálva egy sarki üzlethelyiség ablakában megpillantotta a kiadó feliratot, és elkezdte megvalósítani a tervét. Immár tizenhat éve működik az étterem Eger szívében. Ennek a tizenhat esztendőnek az elismeréseként tekint borgasztronómus címére.

– Nagyon büszke vagyok a díjra, nem számítottam rá. Nem vagyok tősgyökeres egri, s úgy gondolom, hogy annak is igazolása ez a díj, hogy az Egerben élők, az itt tevékenykedő kiváló szakmabeliek is elismernek, és elfogadják munkásságomat. Bőven vannak kihívások a szakmámban, de egy-egy ilyen kitüntetés mindig nagy erőt ad, ez gyakorlatilag a munkám megkoronázása – fogalmazott.

Terveiről elmondta, továbbra is szeretne a vendéglátásban tevékenykedni, de szálláshely nyitásán is gondolkodik. Jól érzi magát Egerben feleségével és három gyermekével, így nem távolodna el a várostól. Tartja magát az étterme mottójához: „nincsenek titkok, egyszerűen főzünk…”