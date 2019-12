Tabukat dönt, ezzel is segít a Jószolgálat-díj

Második vidéki állomására érkezett a 2018–2019-es Jószolgálat-díj birtokosait bemutató vándorkiállítás. Az egri Eszterházy téren elhelyezett szabadtéri tárlat a segítők áldozatos munkáját és a rászorulók mindennapjait mutatja be rendhagyó módon.

– A Jószolgálat-díjat Báró Twickel György hozta létre édesanyja, Twickel-Zichy Mária Terézia grófnő erkölcsi hagyatékának ápolására. A grófnő elsősorban azért élt és dolgozott, hogy minél több rászorulónak adjon segítő kezet, az elismeréssel fia elsősorban az ő emléke előtt tiszteleg – idézte fel a tárlat megnyitója előtt Gáspár Judit, a Jószolgálat díj szóvivője. A sajtótájékoztatón ott volt a díj két megyénkbeli birtokosa, Siposné Kohári Szilvia, az Egri Főegyházmegyei Karitász Központ RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatának vezetője és Elekné Román Katalin, aki a kerecsendi roma közösség beilleszkedéséért végzett munkájáért kapta meg korábban a díjat.

A szóvivő szavai szerint a segítésnyújtás hagyományosan női szerep, hiszen könnyen párhuzamba vonható az anyasággal, az anyai gondoskodással. A nők természetüknél fogva könnyen kapcsolatba tudnak kerülni másokkal, és hamar megtalálják ismeretlenekkel is a közös nyelvet. Azonban a női mivolt sokszor akadályt is jelenthet, ráadásul bizonyos helyzetekben komoly konfliktusokat is szülhet, ezért még inkább tisztelni kell a női segítőket és munkájukat – mutatott rá Gáspár Judit.

Felvetésére reagálva Elekné Román Katalin felhívta a figyelmet arra, hogy a segítés nem kötődik nemhez, hiszen – mint mondta – a mondás nem csak úgy igaz, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nő, hanem fordítva is, minden sikeres nő mögött ott egy férfi. Az ő kerecsendi közösségükben is egymást egészítik ki a fiú és lány segítők. Nem a segítés minőségében van a különbség, hanem a módjában. A lányok aprólékosan gondosabbak, a fiúk nagyvonalúbbak, jól kiegészítik egymást.

– Egyre több gyerek nő fel csonka családban, szükség van a férfimintára a segítésben éppúgy, mint a nőire – szövegezte le, hozzátéve, a Jószolgálat díj elnyerése ráirányította a figyelmet a problémára, azaz arra, hogy igenis segíteni kell a szegény sorban élőket. – Egy gyermek nem tehet arról, hová születik, a kilátástalanságban cseperedők esélyei nem ugyanolyanok, mint a rendezett körülmények között élő gyerekeké. A díjjal reflektorfénybe kerültünk, a figyelem pedig megnyitja a szíveket.

– Azzal, hogy díjazottként több médiamegjelenéshez jutottunk, azért is nagyon jó, mert a jó ügyet szolgálja. Beszélünk arról, hogy a szenvedélybetegség szinte mindenkit érint, hiszen egymillió alkoholista országaként nem mondhatjuk, hogy nekünk ehhez nincs közünk. Mindenkinek van a családjában, munkahelyén, szűkebb vagy tágabb környezetében érintett. Ha minél többet beszélünk erről, akkor megszűnik tabunak lenni. Ha pedig szó kerül a témáról, akkor minél több emberhez eljuthat, hogy van lehetőség a változásra, létezik út a felépüléshez, hiszen a szenvedélybetegség nem akaratgyengeség, mentális betegség. Reményt adhat, ha minél többekhez eljut, van segítség – csatlakozott a témához Kohári Szilvia.

Mindketten egyetértettek abban: azért is kell minél többször megmutatni, hogy a nehéz anyagi helyzetben élőknek vagy éppen a szenvedélybetegséggel küzdőknek igenis segíteni kell, mert ítélkezni mindig könnyebb, mint tenni valamit. Egyszerűbb legyinteni, hogy a kilátástalanságban élő ember a hibás, mint megfogni a kezét, kísérni a felépülés, a kilábalás felé vezető úton. A Jószolgálat díj az erre való figyelemfelhívásban is jó szolgálatot tesz.

Gáspár Judit szóvivő elmondta, a díj elsődleges célja, hogy elismerje és társadalomérzékenyítő kampányával segítse a hivatásszerű és önkéntes szociális munka területén dolgozókat. Éppen ezért a díjazottak a Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány felajánlásából pénzjutalomban részesülnek: az életműdíjjal százezer forintos, a szervezeti kategóriák díjaival kétszázezer forintos, míg az egyéni kategóriák díjaival és a külhoni vándordíjjal fejenként ötszázezer forintos elismerés jár. Emellett a Jószolgálat díjasokat egy egész éven át tartó médiakampány kíséri. Ebben az évadban a három fő kategórián kívül – hivatásszerűen végzett szociális munka, önkéntesen végzett szociális munka, életműdíj – határon túlról is lehetett jelölni segítőket – idén Kárpátaljáról várták a nevezéseket.

A Jószolgálat-díjasokat bemutató szabadtéri kiállítás Egerben, az Eszterházy téren január 6-áig tekinthető meg.