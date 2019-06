Tehetséges utcazenészek lepték el Eger belvárosát (fotókkal)

Képzeljünk el egy lüktető, bulizó mediterrán várost és már meg is kaptuk, hogy fest Eger az Utcazenész fesztivál ideje alatt.

Ötven-hatvan banda, legalább 150-200 zenésszel a történelmi belváros utcáin és terein. Fesztiválhangulat gyönyörű díszletek között! Immár ötödik alkalommal zendült fel június 14-én a zeneszó a megyeszékhely utcáin. Idén egészen pontosan 11 belvárosi üzlet csatlakozott és mellettük 14 helyi étterem osztja még a Like érméket. Nem nehéz észrevenni ezeket a helyeket, mert egy három méteres piros strandzászló lobog előttük. Ezt a jelet kell keresni június 18-ig az egri belvárosban. Továbbra is maradt a jól megszokott szabály, miszerint ezer forintonkénti vásárlás után jár egy like érme. Ezek a közönségszavazáshoz kellenek. A szakmai zsűri tagjai Arany Like érméket fognak adni az arra érdemes utcazenészeknek, akik ezzel a szakmai kategóriákban érhetek el helyezést. A kulturális esemény keddi zárógáláján talál majd gazdára az egymillió forintos fődíj, amelyet a város polgármestere, Habis László ad át.