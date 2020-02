Tiniklubnak ad otthont az egri várműhely

Elsősorban a Gárdonyi életművet szeretnék népszerűsíteni.

Elindult a Zöld paradicsom elnevezésű Tiniklub hétfőn a Dobó István Vármúzeum Várműhelyében azzal a céllal, hogy a fiatalok megismerjék és bizonyos tevékenységekben kipróbálják magukat. Fontos továbbá, hogy a programok során kialakuljon egy közösség is – közölte Szalainé Király Júlia muzeológus.

– Elsősorban a Gárdonyi életművet szeretnénk népszerűsíteni, hiszen ez a Gárdonyi-kert rehabilitációs projektjéhez kapcsolódik. Az irodalom és a könyvészet fontos témakör lesz, továbbá Gárdonyin túl szeretnénk az Egri csillagokról, Bornemissza Gergelyről is sokat beszélni, ezekhez tárgyalkotó foglalkozásokat szervezni, illetve a Gárdonyi-kuckót is berendezzük. Az első féléves programot egy teadélutánnal kezdtük és zárjuk majd – mondta, hozzátéve, mindig lesz benne csapatépítő, játékos-közösségépítő, fejlesztő, ismeretterjesztő, s tárgyalkotó rész is.

Megjegyezte, mindez CLLD, azaz Közösségvezérelt helyi fejlesztések című projekt keretében valósul meg, az Eger Vára Barátainak Köre Egyesület szervezésében.