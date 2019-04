Tojásvadászattal, bemutatókkal várták a családokat húsvétkor Hevesben

Rengeteg érdeklődőt vonzottak megyeszerte a színes húsvéti programok,

Rengeteg ünnepi programmal várták megyeszerte a kikapcsolódni vágyókat az ünnepen. Kicsik és nagyok is találtak időtöltést, ehetett kézműveskedni, a húsvéti szokásokat is bemutatták. Egerben a hétfőn a Nemzedékek terén rendeztek családi délelőttöt. A népi játszóparkban ki lehetett próbálni a kosaras körhintát és a pónilovaglást, hagyományőrzők mutattak be különféle táncokat, és vödrös locsolkodásból sem volt hiány. A Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban családi nap várta a családokat, Égig érő tojásfa címmel.

Felsőtárkányban ismét elindult a nyuszivonat, a tájháznál pedig hagyományos tárkányi netudd fánkot lehetett kóstolni, és állatsimogatóval is várták a legkisebbeket.

Noszvajon vasárnap rendezték meg az egész falun átívelő tojásvadászatot, hétfőn pedig a gazdaházban a Szépenszóló Társulat egy interaktív gyermekműsort adott elő. Emellett fellépett az Avas Néptáncegyüttes, valamint kézműves termékekkel és helyben sült kemencés finomságokkal is várták a látogatókat.

Már nagyszombaton elkezdődött a ­húsvéti rendezvények sora, Egerszalókon a barlanglakásoknál fogadták a látogatókat. Volt népi kézműves játszóház és kirakodóvásár. Az alkotó kedvűek kosarat fonhattak, mézeskalácsot díszíthettek, és több tojáspingálási technikával is megismerkedhettek. Számos hagyományőrző csoport is fellépett, többek között a Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör és a Borvirág Férfikórus. A gyermekek jókedvéről a Babszem Jankó Gyermekszínház előadása gondos­kodott.