Újcirkuszi előadást láthatott a közönség az egri várfalon

Szombaton késő este mutatta be a The Flock Project a Madárraj epizódok című, élőzenével kísért, újcirkuszi előadását a Dobó Bástya parkoló felőli falán.

A közönség madárként a levegőben repkedő táncosokat láthatott, akik akrobatikus elemeket mutattak be Vázsonyi János zenéjének kíséretében, Gabeetoo képzőművészeti fényfestésével. Az est meglepetésvendége volt Tarsoly Kriszta. A színművész a somogyfajszi koprodukciós előadásukat követően Egerbe is meghívta a társulat.

The Flock Project ezen bemutató előadását első alkalommal láthatta a közönség a hevesi megyeszékhelyen. A Simorág TánCirkusz és a Tűzmadarak társulatokból alakult akár 30 méter magasban is zajló faltánc formáció, a „the flock of birds”, azaz a „madárraj” kifejezésről kapta a nevét. A régóta működő, számos szakmai díjjal elismert és nemzetközi szinten turnézó társulatokból 2016-ban alakult a The Flock. A formáció 2019-ben a nemzetközi építészeti fórum, a Prágai Quadriennálé egyik nyitóelőadásaként szerepelt.