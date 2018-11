Vámos Miklós Egerben: kéziszedők találkozása, vaskos könyvek között

Szerencséje van az egrieknek! Október 12-én került könyvesboltokba Vámos Miklós legújabb nagyregénye, a Legközelebb majd sikerül, s egy hét múlva már a hevesi megyeszékhelyen köszönthették olvasói a népszerű írót.

Beszélgetésre csábítottam, részben párhuzamos emlékeink okán, hisz hajdan mindketten a nyomdai regál mellett állva tanultuk a betűszedés fortélyait. Figyelem: ólombetűs vallomás következik!

– Kilenc. Fontos számodra ez a szám?

– Nem, de több szerepet játszott az életemben. Az első a Beatlesszel kapcsolatos. Az együttesnek a kilenc volt a meghatározó száma. Ez egy ilyen rockerre, mint amilyen én voltam, persze hatott. Az emberi létnek a kilences fontos száma. Kilenc hónap alatt alakulunk ki, annyira, amennyire – nem készet szül az emberasszony, hanem olyan félkészet. Amikor életemben először úgy döntöttem, hogy most már az elbeszéléseknél hosszabb műdarabbal próbálkozom, annak is köze lett e számhoz. Akkortájt nem jutottam be az egyetemre – enyhe politikai bonyodalmak miatt –, s elmentem nyomdásznak, kéziszedőnek – és ott nagyon szenvedtem. Elsősorban azért, mert szocializmus volt: basáskodás. A kéziszedői szakma sem ment igazán. Nem nagyon ügyesek a kezeim, márpedig ott az kell. Szívattak is rendesen, s gondoltam, erről írok regényt. Világos volt, hogy legyen kilenc hónap a regényidő, kilenc fejezet, a főhőst Najn Ivánnak hívják (neun = kilenc németül), akinek a végére kilenc ujja marad. A címe pedig Borgisz lett, ami a kilencpontos betű elnevezése a nyomdászatban.

– Najn Iván aztán el is tűnt az életedből…

– Nem foglalkoztam vele. Most – túl a nyugdíjkorhatáron – eszembe jutott, vajon mi lett abból a fiatalemberből. A most megjelent regényemben ismét előkerül. Szerettem volna, hogy az olvasó ne jöjjön rá rögtön, hogy ő az, ezért a történetben Nagyra magyarosította nevét a hősöm – a névváltoztatás intézményét ugyanis tipikusnak érzem ebben a hazában. Végül úgy alakult, hogy már az első fejezetben lelőttem a poént. Nem akarattal, de így, ösztönösen és rögtönözve szeretek írni. Azt is tudtam, hogy nem lehet kilenc hónap története, mert az már volt: legyen kilenc év. Ráadásul a kilenc fejezetet Beethoven – a regényben „Ludwig van Bé”-ként is emlegetik – kilenc szimfóniájának szerkezete és hangulata jegyében írtam. Erős ambícióm volt, hogy a zenét kifejezzem. Ahol a tétel gyors, ott az én szövegem is gyorsít, ahol lassú, ott a szöveg is lassabb. A végeredmény mégis az, hogy a zenét nem lehet kifejezni szavakkal. Tudtam ezt, amikor belefogtam, de az ember néha megpróbálja a „lehetetlent”. És ennek a szónak az én életemben van némi hátországa.

– Az új regényed egyik sora így hangzik: lehet, hogy hülyék vagyunk, de olyan jó érzés. Ez közös generációnknak jellemzése?

– Feltétlenül. Nemzedékemből a rendszerváltozás után sokan a táskájukban tartották az útlevelüket – én is –, hogy meglegyen az az érzés, hogy éppenséggel mehetek. Egyébként a szocializmusnak nevezett időszakban mindig lapult öt dollár pénztárcámban. Egyfelől tilos volt, másfelől úgy éreztem, ezzel tartom fenn a kontaktust a nyugati világgal, melybe annyira áhítoztunk, s ami engem többször megkísértett.

– Kísértések bizonyosan vannak, te azonban kényesen ügyelsz arra, hogy semelyik szekértábor közelébe ne kerüljél.

– Szekértáboroktól valóban távol tartom magam, de vannak olyan írói csoportosulások, melyekhez szívesen tartoznék. Ezt elrontottam. Fiatalkorban kell ezekhez kapcsolódni. Én akkoriban a nálam 20, 30, 40 évvel idősebb írókkal barátkoztam, mert azok magukhoz öleltek. Ki akart volna az ismeretlen nevű kezdőkkel barátkozni, ha mehetett beszélgetni Örkényhez, Déryhez, Mándyhoz, akár Ottlikhoz…!? Majd ezek az írók a nyolcvanas évek táján elkezdtek meghalni. Csalódott voltam. Azt hittem, halhatatlanok, de nem… Ott maradtam egyedül, s ez azóta is így van. Van néhány íróbarátom, de az úgynevezett írói társaságokba nem kéredzkedtem, nem is hívtak.

– Nem bánod, hogy egyedül maradtál?

– Nagyon jó, hogy nem vagyok köteles smúzolni különböző rendezvényeken, vagy olyan színdaraboknak tapsolni, amik nem tetszenek. A klikktagnak vannak jogai és kötelességei. Én ezekből kimaradok, ez van.

– Így viszont van időd írni. Elmondhatjuk, hogy termékeny szerző vagy.

– A Legközelebb majd sikerül fülszövegén az szerepel, hogy ez a tizenegyedik nagyregényem. Tehát írtam tizenegy vastag könyvet, s van még vagy nyolc kisregényem. Ha megnézed Móricz, Mikszáth vagy más prózaírók életművét, rengeteg könyvük van, de nagyregény nem olyan sok. Lehet, hogy itt abba is kellene hagynom, annál is inkább, mert tizenegy a szerencseszámom. Előfordulhat azért, hogy egyszer majd írok egy tizenkettediket – csak a ritmus kedvéért.

– Ritkán írsz egyes szám első személyben, mégis nagyon benne vagy a főhőseidben.

– Az emberábrázolást tartom a prózaírás értelmének, ahhoz jobb az I. szám 3. személy. Egyszer, talán úgy nyolcvan felé, ha egyáltalán még élek, írok majd valami nagyon személyeset, egyes szám első személyben. Annak az lehetne a címe: Első. Mivel az lesz az utolsó.

