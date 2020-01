Vastapsot kaptak a Nemzeti Színházban az ivádi színjátszók

Az ivádi Hétszínvirág Diákszínjátszó Kör tagjai fergeteges sikert arattak az elmúlt hét végén Budapesten, a Nemzeti Színházban. Az öt éve működő csapat ezúttal is kitett magáért.

Az elmúlt hét végén negyedszer rendezték meg Budapesten, a ­Nemzeti Színházban a Pajtaszínházi szemlét. Heves megyét a Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatóságának felkérésére egy aprócska észak-hevesi település, a négyszáz lakosú Ivád lelkes színjátszó csoportja képviselte.

A Hétszínvirág Színjátszó Kör öt éve alakult meg ­Szabó Edit pedagógus vezetésével. Ő készíti fel a gyerekeket a nemzeti ünnepekre, s az elmúlt években számos környékbeli rendezvényen is sikeresen szerepeltek. A dzsungel könyve című darab próbái tavaly ősszel kezdődtek Nagy Adrienn-nek, az egri Gárdonyi Géza Színház színésznőjének szakmai segítségével, mentorálásával.

– A sikeres produkció kitartó, vidám, közös munka eredménye – tudtuk meg Valyon László polgármestertől, aki maga is részt vett a díszlet elkészítésében. Az előadásban nemcsak ivádi, hanem a környéken élő – erdőkövesdi, pétervásárai, fedémesi – fiatalok is részt vettek. A jelmezeket a szülők készítették. A fővárosi bemutatóra különbuszt is szerveztek a lakosságnak, így közel negyven ivádi is szurkolhatott a Gobbi Hilda teremben a sikerért.

Mint azt Szabó Edittől megtudtuk, a színjátszó kör korosztálya vegyes, az általános iskolástól a nyugdíjasokig többen is részt vettek-vesznek a próbákon. A dzsungel könyve musical minden korosztály számára kitűnő választásnak bizonyult. Lendületes, kitűnő produkció született, amelyet bizonyára még sokszor, sok helyen bemutatnak a csoport tagjai. A legközelebb február 2-án délután három órától Pétervásárán, a művelődési házban láthatja a közönség.

Az idei Pajtaszínházi programon két napon át, két színpadon 19 megye 19 színjátszó csoportja lépett fel. Térségük hagyományaira, szokásaira, tájnyelvére vagy helyi legendáira épülő előadásokat láthatott a közönség, a betyártörténettől a kabarétréfán, népszínművön, pajzán népi komédián és a mesejátékon át az egyfelvonásos drámáig terjedt a kínálat. A Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság közös projektje a Pajtaszínház Program, amelynek célja, hogy valamennyi megye egy-egy helységében a már meglévő színjátszó hagyományok nyomán új színjátszó csoportok jöjjenek létre.

A programot ötödik éve valósítják meg, hogy a településeken az amatőr színjátszó tevékenység színesítse a helyi kulturális életet, színházi élményhez juttassák a lakosokat. Színjátszó körök indulását kezdeményezték és szakmailag támogatták ott, ahol a projekt indulásáig nem volt, vagy szünetelt ez a fajta tevékenység, ám a község lakosai és közösségei akarták, hogy ilyen fajta művészeti csoportok alakuljanak, játsszanak.