Hetvenen léptek fel az idei Palócgálán Egerben

A hazai és a felvidéki folklór legjavából adott ízelítőt az idei Palócgála.

A 28. alkalommal megrendezett esemény a megyeszékhely rangos, nagy hagyományú kulturális rendezvénye, amelyen ebben az évben közel hetven fellépőt fogadtak – tájékoztatott Bimbó Zoltán, a gála szervezője.

– Az együttesek szakmai minősítést is kérhettek és fesztiválhangversenyeken is bemutatkoztak – mondta el a Heolnak. – A rendezvény részei voltak a szakmai találkozók, az előadások a népdalcsokor, a műsorösszeállítással kapcsolatos konzultációk és a zenei fórum, továbbá az Egerszalóki Tekergő Zenekarral sikeres palócbált is rendeztünk. A két nap során reggel kilenc órától megszakítás nélkül fesztivál- és minősítő hangversenyeket bonyolítottunk le, s Aranypávás együtteseknek külön népzenei gálahangversenyt szerveztünk. Rendkívüli eredmények születtek, a legmagasabb fokozatból, az Aranypáva-díjból elismerést kapott egy szólista és hét együttes, köztük az Egerszalóki Borvirág Férfikórus is.