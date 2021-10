Elhunyt Leslie Bricusse Oscar-díjas dalszerző

Elhunyt Leslie Bricusse Oscar-díjas zeneszerző és dalszövegíró, aki Bond-filmek és a Willy Wonka és a csokoládégyár című film dalain is dolgozott.

A 90 éves művész kedden békésen halt meg – közölte a Facebookon fia, Adam Bricusse. A halálhírt Joan Collins színésznő is megerősítette, aki az Instagrammon „korunk egyik legnagyobb dalszerzőjének” nevezte barátját.

Leslie Bricusse egy londoni külvárosban született 1931-ben. A Cambridge-i Egyetemen tanult, ahol a Footlights előadóklub elnökévé választották, ahonnan számos zenei és komikus tehetség került ki. Az 1950-es évektől dolgozott színpadi és filmes zeneszerzőként és dalszövegíróként, sikeres pályafutása több mint 50 éven át tartott.

Egyebek mellett nevéhez fűződnek a Goldfinger és a Csak kétszer élsz című Bond-filmek témáira írt dalszövegek, amelyek zenéjét John Barry szerezte.

Állandó munkatársával, Anthony Newley-vel együtt jegyezte a Willy Wonka és a csokoládégyár című film 1971-ben Oscar-díjra jelölt filmzenéjét. Ő írta a produkció már klasszikusnak számító Pure Imagination című számát, amelyet Gene Wilder énekelt. A film egy másik dala, a The Candy Man szintén nagy sikert aratott Sammy Davis Jr. előadásában.

Bricusse és Newley a hatvanas években színházi musicaleket is írtak, köztük a Stop the World – I want to Get Off (Állítsátok meg a világot, ki akarok szállni) címűt, amelynek több dala Grammy-díjas lett.

Első Oscar-díját a Doktor Doolittle című 1968-as film Talk to the Animals című számáért kapta. Dalszövegíróként olyan filmzeneszerzőkkel dolgozott együtt, mint John Williams vagy Henry Mancini, akivel 1983-ban együtt nyerte el az Oscar-díjat a Viktor/ Viktória című filmért.