Gyarmatosítók által zsákmányolt műkincseket adtak vissza nyugat-afrikai országoknak

Gyarmatosítók által elkobzott műkincseket adtak vissza nyugat-afrikai országoknak, Nigériának és Beninnek európai intézmények.

A Cambridge-i Egyetem visszaadta Nigériának azt a bronz kakasszobrot, amelyet a 19. században vittek magukkal az egykori Benini Királyságból a brit gyarmati haderők több száz más műkinccsel együtt.

A bronzszobor 1897-ben a Benini Királyság székhelyéről, a mai nigériai Beninvárosból került Nagy-Britanniába, majd 1905-ben az egyetem egyik diákjának az édesapja adományozta a cambridge-i Jesus College-nak. Az intézmény 2019-ben jelentette be, hogy visszaadja Nigériának az ereklyét.

A szobor átadása fontos mérföldkő az afrikai országok által évek óta vívott harcban, amelynek célja, hogy visszaszerezzék a gyarmatosítók által elkobzott kincseiket.

„Ezt meg kellett tenni a műkincs egyedülálló öröksége és történelme iránti tiszteletből” – mondta Sonita Alleyne, a Jesus College vezetője, mielőtt átadta a bronzkakast a nigériai küldöttségnek.

Nigéria kormánya megköszönte a Jesus College-nak, amiért úttörőként jó példával járt elöl és reméli, a jövőben más intézmények is követik.

The looted Benin bronze known as the Okukur has been returned to Nigeria in a ceremony at Jesus College in Cambridge. His Royal Highness Prince Aghatise Erediauwa received the bronze from the Master of Jesus College Sonita Alleyne on behalf of the Oba of Benin pic.twitter.com/N8cpCoaIw4

— Joe Giddens (@jjgiddens) October 27, 2021