„Illetlennek” minősítették Murakami Haruki új regényét Hongkongban

A Killing Commendatore (Kisidancso Gorosi) című, japánul 2017-ben piacra került regény ősszel jelenik meg angol fordításban, brit kiadója szerint szerelemről és magányról, háborúról és művészetről szól, illetve tiszteletadás Scott Fitzgerald amerikai író A nagy Gatsby (The Great Gatsby) című regénye előtt – számol be róla a Maszol.ro.

A The Guardian cikkére hivatkozva a portál azt írja: a regény kínai kiadását a cenzori döntést követően máris „18 éven felülieknek” figyelmeztetéssel ellátott borítóba bújtatták a közkönyvtárakban, ahol

A Maszol beszámol arról is, hogy a regény cenzori besorolását sokan kritizálták. A hongkongi PEN klub elnöke,

ugyanakkor következetlenek is, mert Murakami szexábrázolása semmivel sem illetlenebb annál, amit egy James Joyce vagy Henry Miller regényben olvashatunk, ez utóbbi írók műveit mégis klasszikusként oktatják az iskolákban.

Murakami Haruki japán író és műfordító. 1949. január 12-én született Kiotóban, de gyerekkorát Kóbe városában töltötte. Nemzetközi ismertségét az 1987-es Norvég erdő című regénye hozta meg, amiből Japánban több mint egymillió példányt adtak el. Szürreális és humoros írásainak visszatérő témái az elidegenedés, a magány, a vágyódás és a szerelem.

1996-ban, miután letette a cigarettát (saját bevallása szerint olykor napi hatvan szálat is elszívott), hogy elkerülje az elhízást, futni kezdett. Még ugyanabban az évben futotta le az első maratonját – erről is beszámol a Miről beszélek, amikor a futásról beszélek c. könyvében.

Japán nyelven az ő fordításában jelentek meg többek közt F. Scott Fitzgerald, Raymond Carver, Truman Capote és John Irving művei is. 2006-ban elnyeri a Franz Kafka-díjat, 2009-ben pedig a Jeruzsálem-díjat.

Murakami számos művében jelennek meg önéletrajzi elemek is; több regénye címében klasszikus, ill. könnyű zenei darabok címeire utal.A 2009-ben megjelent háromkötetes1Q84 (Ezerkülöncszáznyolcvannégy) évek óta uralja a japán eladási listát, és világszerte kultikussá vált.

2013-ban megjelent könyve – A színtelen Tazaki Cukuru és zarándokévei – megjelenésére a japán kiadó 300 000 példánnyal készült, de hamar elérték a milliós példányszámot. A kortárs irodalom műfajához tartozó könyv koreai, magyar és spanyol nyelven jelent meg elsőként fordításban. 2014. novemberében jelent meg a Köddé vált elefánt című könyve, ami Murakami Haruki korai novelláinak legjavából válogat.

2015-ben látott napvilágot a Férfiak nő nélkül, ebben a kötetben Murakami novellahősei olyan férfiak, akiket elhagyott (vagy épp elhagyni készül) egy nő, érthetetlenséget, magányt, ürességet hagyva maga után és a Hallgasd a szél dalát! / Flipper 1973.

2016-bana Sötétedés után című regényével gazdagodott Murakami magyarul olvasható életműsorozata.

(A geopen.hu életrajza nyomán)