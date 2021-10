Ma 80 éves a legendás énekes és dalszerző, Paul Simon

A zenész hitvallását úgy fogalmazta meg, a zene örökké tart, együtt kell növekednie és érnie veled, követnie kell téged egészen a halálodig.

Október 13-án ünnepli nyolcvanadik születésnapját Paul Simon, a Simon and Garfunkel duó szólóban is rendkívül sikeres, alacsonyabb fele.

Apja, aki a magyar rádió zenekarának tagja volt, a zsidótörvények elől vándorolt ki Amerikába, ahol zenét tanított és Lee Sims művésznéven nagybőgőzött dzsesszzenekarokban. Paul Newarkban született, de New York Queens negyedében nőtt fel. Szenvedélyesen szerette a dzsesszt, a bluest és a folkzenét. Tízéves korában egy iskolai tehetségkutatón figyelt fel a szomszédjukban lakó, angyali tenorhanggal megáldott Art Garfunkelre.

A két fiú összebarátkozott, hatodikos korukban léptek fel először együtt hivatalosan az Alice Csodaországban iskolai előadásán.

Középiskolásként Tom and Jerry néven alakítottak duót, amelyben az alig 155 centis Simon volt az egér, a colos Art a macska. Simon ekkor írt száma, a Hey School Girl felkerült a slágerlistára. Érettségi után viszont egyetemre mentek és eltávolodtak egymástól. Paul angol szakon folytatott tanulmányai mellett mellékállásban slágerszerzéssel is foglalkozott, 30 dalt írt és néhányat el is énekelt.

Az újra egymásra találás után immár saját nevüket vállalva kaptak szerződést a Columbia cégtől, de első albumuk, az 1964-ben megjelent Wednesday Morning 3 A.M. alig fogyott a lemezboltokból.

A csalódott Simon egy időre Angliába költözött, szólókarrier építésével próbálkozott.

Közben jó szimatú producerük elektromos gitárt, dobot és basszust kevert a lemez egyik dala, az akusztikus The Sound of Silence alá, és kislemezként dobta piacra anélkül, hogy a duónak említette volna. A húzás bejött, a dal listavezető lett, Paul szupersztárként tért haza.

A Simon and Garfunkel a hatvanas évek egyik legsikeresebb előadója lett, olyan slágerekkel, mint a The Boxer, a Scarborough Fair, a Bridge Over Troubled Water, a Cecilia vagy a Mrs. Robinson.

Utóbbi sláger az 1968-ban készült Diploma előtt című filmben csendült fel.

A két énekes azonban egyre inkább afféle se veled, se nélküled viszonyba került. Rivalizáltak egymással, sérelmeket dédelgettek, szakmailag sem voltak egy hullámhosszon. A dalokat író Paul új zenei irányokat keresett, Art viszont filmszínészi pályafutását egyengette volna. Pályafutásuk csúcsa, egyben hattyúdaluk az 1970-ben megjelent Bridge Over Troubled Water című lemez lett. Útjaik szétváltak, de 1981-ben ismét összefutottak. A Central Parkban adtak félmilliós tömeg előtt koncertet. Bár többször turnéztak még együtt, új albumot már nem készítettek.

Szólóban legalább annyira sikeres lett, mint duóban

Paul 1972-ben kiadta saját nevét viselő első szólóalbumát. Az egy évvel későbbi, ambiciózusabb There Goes Rhymin’ Simon pedig a gospel és a New Orleans-i dzsessz, valamint a rhythm and blues felé kacsingatott. Szólólemezei milliós példányszámban keltek el, legnagyobb sikere az 1986-ban kiadott, dél-afrikai zenei motívumokra épülő Graceland volt, rajta a vicces videoklippel megtámogatott You Can Call Me Al című dallal.

A lemez megjelenésének 25. évfordulóján mutatták be azt a dokumentumfilmet, amely az alkotás folyamatát örökítette meg.

Simon 1990-ben a brazil muzsika világába kalandozott The Rhythm of the Saints című albumán, majd a sikert meglovagolva 1991-ben ismét a Central Parkban adott ingyenes koncertet. Ezúttal 750 ezer ember volt rá kíváncsi.

Sokáig csiszolgatott The Capeman című musicalje 1998-ban emlékezetes bukásnak bizonyult, 11 millió dollárja bánta az esetet.

A csorbát egy Bob Dylannal közös turné és egy újabb Grammy-díjra jelölt lemez köszörülte ki. Paul Simon hetvenedik születésnapján jelent meg a So Beautiful or So What című lemez, 2014-ben az egész évet világ körüli turnéval töltötte jó barátja, Sting társaságában. 2016-ban került a boltokba a Stranger to Stranger című gyűjteménye, amely Nagy-Britanniában rögtön az első helyre került, így ő lett a legidősebb férfi szólóénekes, aki ezzel az eredménnyel büszkélkedhet. 2018-ban indult el a Homeward Bound – The Farewell Tour búcsúturnéja a kanadai Vancouverből. A 3 hónapig tartó fellépéssorozat utolsó állomása Londonban volt. 2018-ban kiadta 11. albumát. Az In the Blue Light kevésbé ismert dalok újrafelvételéből állt össze.

A sikerei egymást követték

Idén a Sony Music valamennyi szerzeményének jogait megvásárolta, beleértve a Simon and Garfunkel-korszakból származó számokat is, a hírek szerint 250 millió dollárért. Simon korábban is szép summákat zsebelt be dalaiért, a Homeward Bound egy ingatlancég hirdetésében, a Sound of Silence egy Volkswagen-reklámban csendült fel. 2018-as turnéja 31 millió dollárt jövedelmezett, a streaming-szolgáltatóknál havonta 18 millióan hallgatják felvételeit.

Összesen 16 Grammy-díjat őriz vitrinjében, köztük az életműért járó szobrocskát is.

A Rock Dicsőségcsarnokának szólóban és duóban is tagja, 2006-ban a Time magazin beválasztotta a világunkat meghatározó száz leghíresebb ember közé.

A számos jótékonysági célt támogató énekes háromszor nősült, második felesége Carrie Fisher, azaz Leia hercegnő volt a Csillagok háborújából. 1992-ben vette feleségül Edie Brickell énekesnő-dalszerzőt, akivel boldog házasságban él. Négy gyermeke született, akik mind a zenét választották hivatásul.