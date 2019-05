Pedro Almodóvar új filmje is szerepel a versenyprogramban

A spanyol filmrendező alkotása, amelyben egy filmrendező tekint vissza az életére, 11 további filmmel verseng a fesztivál fődíjáért.

A 66. Sydney-i Filmfesztivál versenyprogramjában szerepel Pedro Almodóvar Fájdalom és dicsőség című filmje júniusban – közölték a szervezők szerdán.

A versenyprogramban mutatják be a Mű szerző nélkül című német, az Arany Medve-díjas izraeli Synonymes, a Sundance zsűrijének nagydíjával jutalmazott amerikai The Souvenir és az Élősködők című dél-koreai produkciót is.

A 66. Sydney-i Filmfesztivált június 5. és 16. között rendezik meg. A nemzetközi filmmustrán több mint 50 ország 307 filmjét vetítik le. A programban 33 világpremier szerepel.

A retrospektív szekcióban mutatják be Tarr Béla Sátántangó című alkotását, a dokumentumfilmes programban pedig Hegedűs Péter Lili című magyar-ausztrál dokumentumfilmje is látható majd.

A fesztivál díjait június 16-án adják át. Tavaly a paraguayi Las herederas (Örökösnők) című dráma nyerte el a fődíjat.

A Fájdalom és dicsőség című Almodóvar-filmet, melynek főszerepeit Penélope Cruz és Antonio Banderas alakítja, a magyar mozik május 23-tól vetítik.