Sosem látott Miró-szobrokat mutatnak be

A világhírű Joan Miró katalán festő, grafikus, szobrász és keramikus (1893-1983) több, a nagyközönség számára eddig ismeretlen szobrát is bemutatják azon az észak-spanyolországi Santanderben nyílt kiállításon, amely a művész teljes szobrászati munkásságáról ad áttekintést.

Joan Miró születésének 125. évfordulója alkalmából 1928 és 1982 között készült 94 szobrát gyűjtötték össze a szervezők a Centro Botín tengerparti épületében.

A legtöbb műtárgy a család magángyűjteményéből származik, ám emellett a New York-i Museum of Modern Art (MoMA), a madridi Zsófia Királyné Múzeum és a francia székhelyű Maeght Alapítvány is kölcsönzött alkotásokat a szeptember 2-ig nyitva tartó tárlatra.

„Ez a kiállítás meg fogja változtatni a Miróról mint szobrászról kialakult képet”

– állítja María José Salazar, a tárlat társkurátora, aki Joan Punyet Miróval, a művész unokájával közösen állította össze a bemutatott anyagot.

Salazar szerint Joan Miró képes volt bármilyen tárgyat műalkotássá formálni. Ez bizonyítandó, a tárlat külön szekciót szentel azoknak a szobroknak, amelyek hétköznapi használatú eszközök vagy mások által eldobott, szemétnek tartott tárgyak felhasználásával készültek.

A szervezők a művész minden alkotói korszakán végig akarják vezetni a látogatókat: az egyik teremben például Miró festett szobrai kaptak helyet, míg egy másikban azok a 40-es évekbeli darabok, amelyek Josep Llorens Artigas keramikussal együttműködésben készültek. A szoborgyűjteményt rajzok, vázlatok, fotók és videofelvételek egészítik ki.